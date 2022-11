OnePlus annonce le test bêta ouvert OxygenOS 13 basé sur Android 13 pour Nord CE 2 Lite 5G

OnePlus a annoncé le test bêta ouvert OxygenOS 13 basé sur Android 13 pour le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G en Inde. Les personnes intéressées peuvent postuler en accédant à leurs OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Réglages > A propos de l’appareil menu, appuyez sur À jour, appuyez sur l’icône en haut à droite, puis accédez à Programme bêta > Bêta, et en soumettant les informations requises. Vous recevrez la mise à jour dans les cinq jours ouvrables si votre candidature est acceptée, et vous pouvez la vérifier en vous rendant sur votre téléphone. Réglages > A propos de l’appareil > Télécharger maintenant menu.

Mais avant de postuler, assurez-vous que votre Nord CE 2 Lite 5G exécute OxygenOS avec la version de firmware CPH2381_11.A.13. Vous devez également être un membre actif de la communauté OnePlus.

Il convient également de mentionner que les versions bêta ne sont pas aussi stables que les versions officielles et peuvent contenir des bogues qui entravent l’expérience utilisateur, il est donc préférable de les éviter sur les appareils principaux. Si vous souhaitez toujours continuer, vous voudrez peut-être vous dépêcher car OnePlus accepte les candidatures jusqu’au 20 novembre 2022 et dispose de 1 000 emplacements pour l’OBT.

Vous pouvez vous diriger vers le lien source à la fin de cet article pour en savoir plus sur le test bêta ouvert OxygenOS 13 du Nord CE 2 Lite 5G et consulter la capture d’écran ci-dessous pour plus de détails sur la mise à jour OxygenOS 13.







Journal des modifications de la mise à jour bêta ouverte OxygenOS 13 basée sur Android 13 du OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

