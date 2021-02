Le mois dernier, OnePlus a annoncé la première version bêta d’OxygenOS basée sur Android 11 pour la série OnePlus 7 et la série OnePlus 7T. Maintenant, le fabricant chinois de smartphones a publié la deuxième version bêta ouverte d’Android 11 pour les smartphones des séries OnePlus 7 et OnePlus 7T, qui comprend le OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T et le OnePlus 7T Pro. La nouvelle version bêta ouverte d’Android 11 apporte plusieurs optimisations du système, des améliorations de l’appareil photo et une prise en charge permanente de l’affichage ambiant pour le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7T Pro.

En Inde, la mise à jour n’est disponible que pour le OnePlus 7T Pro pour le moment, mais elle devrait être déployée sur d’autres appareils dans les prochains jours. Pour ceux qui exécutent déjà la première bêta ouverte pour les smartphones des séries OnePlus 7 et OnePlus 7T, la mise à jour sera installée par voie hertzienne. Cependant, si vous êtes toujours sur le canal stable et que vous souhaitez essayer Android 11 sur vos smartphones OnePlus 7 ou OnePlus 7T, vous pouvez télécharger le package d’entreprise à partir d’un lien externe (peut être trouvé dans ce rapport par XDA Developers). Comme d’habitude, il est recommandé aux utilisateurs de faire une sauvegarde complète de toutes leurs données avant de procéder à l’installation de la version bêta du logiciel.

Les changements inclus avec la deuxième bêta ouverte pour OxygenOS basé sur Android 11 incluent un effet de glissement optimisé du fond d’écran dynamique, une consommation d’énergie améliorée (dans certains scénarios), une intensité de réglage optimisée de la luminosité automatique pour une expérience utilisateur plus fluide, le nouveau Always- sur la fonction d’affichage ambiant (uniquement pour OnePlus 7 Pro et OnePlus 7T Pro), et plusieurs corrections de bogues.

En janvier, OnePlus avait annoncé la première version bêta de la série OxygenOS 11 basée sur Android 11 pour les séries OnePlus 7 et OnePlus 7T, pour soulager les propriétaires qui attendaient avec impatience la mise à jour Android 11 sur leurs smartphones OnePlus 7 et OnePlus 7T.