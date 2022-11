OnePlus annonce deux nouveaux moniteurs PC pour l’Inde, lancés le 12 décembre

OnePlus a annoncé qu’il lancerait deux nouveaux moniteurs de jeu le 12 décembre en Inde.

L’un des deux modèles est le X 27, un moniteur de jeu de 27 pouces. OnePlus affirme que ce modèle “s’adresse au segment haut de gamme offrant un affichage et des performances supérieurs, ce qui en fait le choix idéal pour les sessions de jeu, les projets de travail ou les études en ligne”.

L’autre modèle est le 24 pouces E 24. Le E 24 est le moniteur de productivité le plus abordable, qui “sert de produit de milieu de gamme offrant une série de fonctionnalités exceptionnelles à un prix très accessible, ce qui en fait un choix incroyablement pratique de surveiller les tâches régulières quotidiennes ou les divertissements occasionnels.”











Avoir des images inutilement sombres et floues. Je vous en prie.

Nous n’avons aucune autre information sur des éléments tels que la résolution du panneau, le taux de rafraîchissement, le volume de couleur, le fabricant ou les options de connectivité. OnePlus n’a également fourni aucune image claire des moniteurs. On ne sait pas non plus si OnePlus les a réellement conçus ou s’il s’agit de modèles renommés d’un OEM, ce qui est très probable.

Nous ne manquerons pas de les couvrir en détail lors de leur lancement le mois prochain.