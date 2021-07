OnePlus ajoutera une bascule «mode optimisé» dans Oxygen OS 12 pour résoudre le problème

À la suite d’une controverse entre performances et optimisation ce mois-ci, OnePlus a confirmé qu’il prévoyait de résoudre la débâcle comme il aurait dû le faire dès le début. Un employé de OnePlus a confirmé via un fil de discussion sur le forum OnePlus que le skin Android bénéficiera d’une bascule pour activer/désactiver l’optimisation des performances de OnePlus avec une première version d’Oxygen OS 12.

Plus tôt ce mois-ci, OnePlus a été retiré de la liste de l’application d’analyse comparative Geekbench en raison de prétendues manipulations de performances. Cela a suscité une controverse et OnePlus a été invité à répondre aux allégations. Bien que les applications d’analyse comparative fonctionnaient conformément à ce que l’on attend du chipset Snapdragon 888, les téléphones empêchaient de nombreuses autres applications d’utiliser la capacité maximale du chipset pendant l’utilisation. Geekbench a vu cela comme une tricherie et c’est ce qui a incité l’application de référence à supprimer le OnePlus 9 Duo.

OnePlus a donné son raisonnement à ce sujet : les utilisateurs ont fourni des commentaires sur la durée de vie de la batterie et la gestion de la chaleur pour les futurs appareils OnePlus, et ont expliqué qu’il avait « optimisé » les performances de ces appareils lors de l’utilisation des applications les plus populaires. OnePlus est même allé au-delà et a déclaré que les chipsets haut de gamme d’aujourd’hui sont excessifs pour la plupart des applications. Bien qu’ils aient raison dans une certaine mesure, des tests supplémentaires ont montré que les soi-disant économies de batterie étaient de quelques minutes au plus et largement négligeables.

La source