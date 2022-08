OnePlus Ace Pro annoncé, un OnePlus 10T pour le marché chinois

OnePlus a dévoilé son smartphone Ace Pro en Chine plus tôt dans la journée et comme prévu, il s’agit d’un OnePlus 10T pour le marché local. Le matériel de l’Ace Pro est identique à celui du 10T jusqu’aux options de couleur Moonstone Black et Jade Green. OnePlus Ace Pro est uniquement disponible avec 12 ou 16 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage, ce qui signifie qu’il n’y a pas de garniture d’entrée de gamme 8/128 Go comme sur le 10T.









OnePlus Ace Pro en noir pierre de lune et vert jade

L’autre différence majeure concerne le logiciel, où Ace Pro démarre ColorOS 12.1 sur Android 12 au lieu de l’interface OxygenOS 12.1 du 10T. OnePlus Ace Pro effectuera une charge filaire rapide de 150 W de pointe via le chargeur SuperVOOC 160 W fourni.









OnePlus Ace Pro

Les prix et la disponibilité sont les suivants – le modèle de base 12/256 Go commence à 3 499 CNY (518 $), l’option intermédiaire 16/256 Go est au prix de 3 799 CNY (562 $) tandis que le modèle 16/512 Go de niveau supérieur est à 4 299 CNY (636 $) . Les ventes ouvertes devraient commencer le 15 août à 10 heures, heure locale.

