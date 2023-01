OnePlus Ace 2 sera lancé le 7 février en Chine

OnePlus organise un grand événement le 7 février à New Delhi, en Inde, où nous nous attendons à voir les versions mondiales du OnePlus 11 et du OnePlus Buds Pro 2. Ce sera également le débarcadère du premier clavier OnePlus, OnePlus Pad tablette, le nouveau OnePlus TV Q2 Pro en plusieurs tailles et le smartphone OnePlus 11R.

Lors d’un événement distinct en Chine, OnePlus lance le smartphone OnePlus Ace 2, qui sera la version 11R pour le marché intérieur avec des modifications logicielles mineures.









Rendus officiels du OnePlus Ace 2

Le OnePlus 11R et le OnePlus Ace 2 ont le même design de caméra à l’arrière et s’affichent à l’avant. Ils sont tous deux confirmés avoir un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, et la couleur du teaser officiel correspond aux images précédentes. L’année dernière, OnePlus 10R a été vendu sous le nom de OnePlus Ace en Chine.

Le téléphone portant le numéro de modèle PHK110 était déjà évalué chez AnTuTu, atteignant 1 149 494 avec son chipset Qualcomm. Le résultat est en ligne avec le OnePlus 10T, qui est également alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1. Nous devons souligner que le résultat a été obtenu en mode Performance, seuls les smartphones avec des modes qui boostent artificiellement leur matériel sont capables d’atteindre plus de 1 millions de points AnTuTu avec ce SoC.

La principale différence entre le smartphone mondial et le smartphone chinois est l’interface utilisateur – OnePlus apporte Android 13 avec ColorOS 13 en tête pour l’Ace 2, tandis que le 11R exécutera OxygenOS 13. L’interface porte un nom différent, mais au fil des ans, le deux se sont rapprochés de plus en plus du point d’avoir peu de distinctions majeures à ce stade.

Source (en chinois) | Via 1 • Via 2