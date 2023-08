OnePlus Ace 2 Pro sera doté d’un écran OLED de 6,74 pouces mis à jour par BOE

OnePlus Ace 2 Pro aura un écran OLED de 6,74 pouces, a révélé la société sur Weibo. Les spécifications d’affichage sont similaires à celles de l’Ace 2, mais le nouvel appareil aura un panneau Q9+ de BOE pour une expérience visuelle améliorée.

L’affichage de l’Ace 2 Pro correspondra aux spécifications de base de son frère non Pro – taux de rafraîchissement de 120 Hz, résolution 1240p, prise en charge des couleurs 10 bits et certification HDR10+.

Les panneaux Q9+ de BOE sont une légère mise à niveau par rapport au Q9 avec une meilleure reproduction des couleurs, des optimisations de faible luminosité, une meilleure uniformité.

Le OnePlus Ace 2 Pro s’annonce comme un téléphone vraiment intéressant. Auparavant, nous avons appris qu’il aura un chipset Snapdragon 8 Gen 2, jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage, une charge rapide de 150 W et une toute nouvelle solution de refroidissement.

Le lancement est prévu pour le 16 août et le téléphone restera exclusif à la Chine. Nous nous attendons à ce que le téléphone soit lancé plus tard dans le monde sous le nom de OnePlus 11T, mais la société n’a encore rien mentionné à propos de cette version.

Source (en chinois) | Via