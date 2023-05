OnePlus Ace 2 Pro devrait être livré avec Snapdragon 8 Gen 2 et écran incurvé

OnePlus a dévoilé l’Ace 2 alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1 en février et a suivi avec l’Ace 2V alimenté par Dimensity 9000 en mars. Nous apprenons maintenant que la marque travaille sur un modèle Pro, qui aura la puce Snapdragon 8 Gen 2 à la barre.

Le mot vient d'un pronostiqueur fiable Station de chat numériquequi a également affirmé que le OnePlus Ace 2 Pro embarquerait un écran incurvé de 1,5k, qui « semble avoir quelque chose de nouveau » et est actuellement testé par BOE.







OnePlus Ace 2

DEC n’a pas divulgué d’autres spécifications du OnePlus Ace 2 Pro, mais les rumeurs disent que le smartphone partagera les caméras et la batterie avec l’Ace 2. Si c’est vrai, l’Ace 2 Pro sera livré avec une batterie de 5 000 mAh et comportera quatre caméras – 50MP primaire, ultra large 8MP, macro 2MP et selfie 16MP.

Source (en chinois) | Via