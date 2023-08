OnePlus Ace 2 Pro confirmé avec 24 Go de RAM

Selon les rumeurs, le OnePlus Ace 2 Pro lancé le 16 août serait livré avec 24 Go de RAM, et les rumeurs se sont avérées vraies depuis que OnePlus a annoncé que l’Ace 2 Pro contiendrait 24 Go de RAM LPDDR5X.

OnePlus n’a pas révélé la quantité de stockage dont disposera le modèle de 24 Go de RAM, mais selon AnTuTu, il sera livré avec 1 To de stockage à bord. Il existe également une version de 16 Go de RAM, qui pourrait avoir 256 Go ou 512 Go de stockage.

OnePlus a précédemment confirmé que l’Ace 2 Pro sera alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 2 et embarquera un écran OLED 6,74″ 120 Hz 1,5 K avec prise en charge HDR10+ et une densité de pixels de 450 ppp. Il sera alimenté par une batterie de 5 000 mAh, annoncée à Prenez 17 minutes pour une charge complète avec le chargeur GaN 150 W fourni, qui prend également en charge 45 W USB PD.

Avec le dévoilement encore dans six jours, vous pouvez vous attendre à ce que OnePlus révèle quelques fonctionnalités supplémentaires de l’Ace 2 Pro pour créer un battage médiatique autour de lui.

Source (en chinois) | Via