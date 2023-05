OnePlus Ace 2 Pro arrive en juillet avec une charge rapide de 100 W

Des rumeurs sur OnePlus Ace 2 Pro ont commencé à faire surface plus tôt ce mois-ci, et nous avons maintenant plus de détails concernant le smartphone phare attendu. Selon Digital Chat Station, il s’agira d’une copie proche du Reno10 Pro+ avec son soi-disant écran 1,5K et sa charge rapide de 100W mais avec un chipset Snapdragon 8 Gen 2 plus récent.

Dans un commentaire sur un autre article, le leakster a déclaré que le téléphone devrait être attendu en « juillet-août », lorsqu’il sera en concurrence avec le Redmi K60 Ultra encore inédit de Xiaomi.

Oppo a lancé le Reno10 Pro+ avec un écran AMOLED de 6,74 pouces avec des cadres fins et des côtés incurvés. La résolution est de 2772 x 1240 pixels et le panneau fabriqué par BOE offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un PWM de 1440 Hz, plus d’un milliard de couleurs et une luminosité maximale de 1400 nits. Le téléphone a également été le premier Reno à être lancé avec une charge rapide de 100 W.

Auparavant, le OnePlus Ace Pro était introduit sur la scène internationale sous le nom de OnePlus 10T, ce qui signifie que l’Ace 2 Pro pourrait éventuellement être lancé sous le nom de OnePlus 11T.

