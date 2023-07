OnePlus Ace 2 Pro apparaît sur Geekbench

Selon les rumeurs, le OnePlus Ace 2 Pro dont nous entendons parler depuis quelques mois serait livré avec le SoC Snapdragon 8 Gen 2 à la barre. Et bien qu’il n’y ait pas encore de mot de OnePlus à propos de l’Ace 2 Pro, un appareil OnePlus portant le code de modèle PJA110 et supposé être le OnePlus Ace 2 Pro est passé par Geekbench, confirmant les spécifications clés dans le processus.

Le OnePlus PJA110 fonctionne sous Android 13 et dispose de 16 Go de RAM à bord. Il est alimenté par un processeur octa-core, qui est probablement le SoC Snapdragon 8 Gen 2 puisque Geekbench a répertorié « kalama » dans la section Carte mère de sa base de données.

La base de données Geekbench ne révèle aucune autre spécification du OnePlus PJA110, mais s’il s’agit de l’Ace 2 Pro, et si l’on en croit les rumeurs, il sera livré avec jusqu’à 24 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage, un écran incurvé de 6,74″ 1,5K et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 150 W.







OnePlus Ace 2

Selon les rumeurs, le OnePlus Ace 2 Pro serait équipé d’une caméra selfie 16MP, le système de caméra à l’arrière comprenant des unités primaires 50MP (Sony IMX890), ultra larges 8MP et macro 2MP.

