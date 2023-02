OnePlus Ace 2 livré avec une puce de gestion de l’alimentation dédiée pour sa batterie de 5 000 mAh

OnePlus lance l’Ace 2 en Chine la semaine prochaine, et nous sommes convaincus qu’il s’agit du même que le OnePlus 11R, qui arrive sur la scène internationale en même temps. Aujourd’hui, la société a partagé plus de détails sur le prochain téléphone avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1.

Dans une série de messages sur Weibo, OnePlus a révélé que l’Ace 2 sera livré avec une puce de gestion de l’alimentation Oppo SuperVOOC S et aura également une puce séparée pour le rendu d’image et le taux de rafraîchissement, déchargeant une partie du travail du SoC Qualcomm.

L’Ace 2 aura également une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 100 W.

OnePlus annonce le nouveau téléphone comme une “centrale électrique à trois puces” avec une autonomie de batterie plus longue, des graphismes impressionnants et les performances premium du Snapdragon. Les utilisateurs auront un meilleur contrôle sur la façon dont la capacité de la batterie est utilisée, et les tests internes indiquent une durabilité de quatre ans, ce qui signifie en pratique 1 600 charges et décharges complètes, et le maintien de la capacité à plus de 80 % par la suite.













Bande-annonce du OnePlus Ace 2

La principale différence entre l’Ace 2 et le 11R est la façon dont l’interface utilisateur sera appelée – en Chine, elle a adopté la méthode ColorOS 13, tandis que la version globale apportera OxygenOS. Le ou les téléphones ressemblent au produit phare OnePlus 11 avec une différence principale – il n’y a pas de marque Hasselblad à l’arrière, donc le traitement de l’image devrait être un peu moins impressionnant.

