OnePlus Ace 2 est certifié en Chine et pourrait être lancé dans le monde entier sous le nom de OnePlus 11R

Le prochain OnePlus Ace 2 a apparemment été certifié pour la vente sur le marché chinois, selon un nouveau rapport sur la question. L’Ace 2 sera le successeur de l’Ace original lancé en avril de l’année dernière. Comme il est déjà certifié, l’Ace 2 pourrait arriver plus tôt dans l’année que son prédécesseur.

Le nouveau rapport affirme également que l’Ace 2 sera vendu en Inde, et peut-être dans d’autres pays, sous le nom de OnePlus 11R. Le processus de certification a révélé qu’il était équipé d’une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge filaire rapide de 100 W, tout comme le OnePlus 11.

Le OnePlus Ace 2 chinois porte le numéro de modèle PHK110 et est livré avec le chipset Snapdragon 8+ Gen 1, probablement associé à jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Le téléphone aura un appareil photo principal de 50 MP, flanqué de deux autres tireurs sur le dos. Le vivaneau selfie sera soit 16 MP ou 32 MP.

L’Ace 2 aurait un écran AMOLED FHD + 120 Hz de 6,7 pouces et exécutera ColorOS 13 basé sur Android 13 en Chine. S’il est lancé à l’international sous le nom de OnePlus 11R, ce modèle recevra OxygenOS 13 au lieu de ColorOS. Il n’est pas clair pour le moment si cet appareil aura le curseur d’alerte ou non.

