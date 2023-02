OnePlus Ace 2, Buds Ace fait ses débuts en Chine

OnePlus a lancé le OnePlus Ace en Chine en avril dernier et la société a dévoilé aujourd’hui son successeur, baptisé OnePlus Ace 2.

Le OnePlus Ace 2 est alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et exécute ColorOS 13 basé sur Android 13 prêt à l’emploi. Il est livré avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 3.1, mais il ne dispose pas d’un emplacement pour carte microSD pour l’extension du stockage.

Le OnePlus Ace 2 est construit autour d’un écran AMOLED de 6,74″ 2 772 x 1 240 pixels avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz (40 Hz-120 Hz). L’écran a une luminosité maximale de 1 450 nits avec prise en charge de 1,07 milliard de couleurs et HDR10+. L’écran est protégé par Asahi Glass et dispose d’un trou de perforation centré pour la caméra selfie 16MP.Il y a aussi un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique.

Le panneau arrière de l’Ace 2 rappelle celui du OnePlus 11. Il utilise une “technologie exclusive de verre en soie” et est protégé par Gorilla Glass 5, avec la configuration triple caméra comprenant 50MP primaire (avec OIS), 8MP ultra large (120°) et Unités macro 2MP.

Le smartphone alimenté par Snapdragon 8+ Gen 1 est doté d’un curseur d’alerte et d’une grande zone de refroidissement de la chambre à vapeur à huit canaux de 5 177 mm² pour des performances durables. Il dispose également de 12 antennes qui offrent une couverture à 360° pour une connectivité réseau stable et rapide.

Le smartphone est livré avec le moteur de stabilisation d’images de jeu HyperBoost 2.0 pour assurer une fréquence d’images stable pendant les jeux. OnePlus dit que l’Ace 2 peut exécuter plus de 100 jeux à 120 FPS, mais nous n’avons pas encore la liste complète.

L’ensemble du package est alimenté par une batterie de 5 000 mAh, annoncée pour passer de 1% à 100% en 25 minutes avec l’adaptateur SuperVOOC 100W fourni. OnePlus affirme que la durée de vie effective de la batterie de la cellule sera supérieure à 80 % après 1 600 cycles de décharge, obtenue à l’aide de la puce de gestion de l’alimentation SuperVOOC S.

Le reste des points forts du OnePlus Ace 2 comprend la connectivité IR Blaster, USB-C, NFC et 5G. Il est également livré avec deux haut-parleurs et Dolby Atmos.

Le OnePlus Ace 2 est proposé en bleu et noir et dispose de trois options de mémoire : 12 Go/256 Go, 16 Go/512 Go et 16 Go/512 Go au prix de 2 799 CNY, 3 099 CNY et 3 499 CNY, respectivement. L’Ace 2 est en précommande en Chine via le site Web chinois officiel de la société, les ventes devant commencer le 13 février.









Options de couleur OnePlus Ace 2

As des écouteurs OnePlus

Parallèlement à l’Ace 2, OnePlus a également lancé les écouteurs Buds Ace TWS. Ceux-ci sont destinés aux joueurs mobiles et aux amateurs d’audiovisuel et chaque bourgeon contient un diaphragme plaqué titane de 12,4 mm.

Les OnePlus Buds Ace sont livrés avec BassWave EQ, qui analyse intelligemment la source sonore et compense dynamiquement certaines sources sonores à basse fréquence faibles. Les écouteurs TWS ont également trois préréglages sonores – équilibré (par défaut), net et clair – mais vous avez également la possibilité de personnaliser l’égaliseur à votre guise si vous le souhaitez.

De plus, les OnePlus Buds Ace sont livrés avec les effets sonores exclusifs PEL Stadium HD pour le jeu Peace Elite pour une expérience de jeu améliorée. OnePlus annonce également une latence de 47 ms via la connectivité Bluetooth 5.3 comme l’une des fonctionnalités pour les joueurs.

Le reste des points forts du OnePlus Buds Ace comprend les commandes tactiles, la suppression active du bruit (ANC) et un indice de protection IP55. Chaque bourgeon contient une batterie de 41 mAh, tandis que le boîtier de charge a une cellule de 480 mAh. OnePlus annonce jusqu’à 7 heures de lecture de musique avec codec AAC, volume à 50 % et ANC désactivé, ce qui peut aller jusqu’à 36 heures lorsqu’il est associé au boîtier de charge. Lorsque l’ANC est activé, la durée totale de lecture de la musique est réduite à 5 heures et 27 heures, respectivement.

En parlant d’appels audio, OnePlus indique que le Buds Ace offrira jusqu’à 4 heures d’endurance avec le codec AAC, 50 % de volume et ANC désactivé, qui peut être prolongé jusqu’à 19 heures avec le boîtier de charge. Avec l’ANC activé, vous obtenez jusqu’à 3,5 heures d’autonomie, qui peuvent aller jusqu’à 17 heures avec le boîtier de charge.

Une fois que les écouteurs sont à court de jus, une recharge rapide de 10 minutes devrait vous donner 5 heures de lecture.

Les écouteurs OnePlus Buds Ace TWS sont disponibles en blanc et noir et sont au prix de 249 CNY. Les ventes débuteront le 13 février en Chine, mais vous pouvez déjà pré-réserver une paire sur le site officiel chinois de la société.









Options de couleur OnePlus Buds Ace

Source 1, Source 2 (les deux en chinois)