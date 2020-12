Il y a sept ans, une société de smartphones a fait ses débuts qui deviendrait bientôt un phénomène mondial grâce à sa gamme abordable de ce qui était alors connu sous le nom de smartphones phares. Au fil du temps, OnePlus a également lancé une gamme de produits tels que les téléviseurs OnePlus. Cette année, la société a également lancé une nouvelle gamme de produits – OnePlus Nord, qui commence à 24 999 INR, ce qui en a fait la marque de smartphones n ° 1 dans le segment premium abordable en Inde selon le dernier rapport trimestriel Counterpoint pour le troisième trimestre 2020. La marque a également élargi son offre de produits audio avec le lancement du OnePlus Bullets Wireless Z et du OnePlus Buds Z, dans sa quête pour créer un écosystème connecté à différents prix abordables.

Une chose qui est restée la même depuis le lancement de OnePlus est sa communauté de fans qui sont restés fidèles à la société alors qu’elle écoutait leurs commentaires et continuait à améliorer leurs smartphones à chaque itération et aidait la société à devenir la première entreprise de smartphones en Inde. Alors que OnePlus célèbre son septième anniversaire, il est certain que la communauté aurait accès à des offres et des offres jamais vues auparavant. Nous avons compilé une liste de toutes les offres et offres de OnePlus que vous ne pouvez absolument pas manquer lors de leurs célébrations de 7 ans en cours.

Connectez-vous à OnePlus.in et à l’application OnePlus Store pour profiter des offres ci-dessous:

Vous pouvez bénéficier d’une remise instantanée allant jusqu’à 2000 INR avec les transactions par carte bancaire HDFC et les options Easy EMI, et jusqu’à 10% de remise en argent sur certaines transactions de la carte American Express® lors de l’achat de smartphones OnePlus sur OnePlus.in, l’application OnePlus Store et Amazon.in.

Vous pouvez bénéficier d’un bon de réduction gratuit de 500 INR si vous achetez des smartphones OnePlus sur l’application OnePlus Store. Vous pouvez acheter OnePlus Power Bank à un prix spécial de 777 INR et bénéficier de 10% de réduction sur tous les produits audio OnePlus à partir du 17 décembre.

De plus, vous pouvez également participer à l’activité «Spin the Wheel» sur l’application OnePlus Store le 17 décembre et gagner des goodies OnePlus passionnants. De même, vous pouvez participer à l’application The Great OnePlus Lucky Dip sur OnePlus Store et gagner des produits OnePlus passionnants tous les jours.

Les membres du Red Cable Club peuvent profiter des offres spéciales anniversaire suivantes:

La société a récemment présenté OnePlus Red Cable Life, une nouvelle proposition groupée après le succès de Red Cable Care. Vous pouvez bénéficier d’avantages intéressants, notamment 12 mois de garantie prolongée, 12 mois de stockage cloud de 50 Go et de service prioritaire et un abonnement supplémentaire gratuit de 12 mois à Amazon Prime à un prix réduit de 999 INR pour faire partie de Red Cable Life.

Vous pouvez également participer au tirage au sort spécial anniversaire sur OnePlus Privé et gagner des récompenses passionnantes le 17 décembre. À partir du 17 décembre, les membres du Red Cable Club qui sont des utilisateurs d’appareils OnePlus 3 à 6T et sont prêts à passer à OnePlus 8, 8 Pro ou 8T peut également bénéficier d’un abonnement gratuit à Red Cable Pro et d’une banque d’alimentation OnePlus.

Les membres peuvent également acheter les nouveaux plans d’abonnement pour Red Cable Pro et Red Cable Pro avec Amazon Prime sur Red Cable Privé à un prix intéressant à partir du 25 décembre.

Vous pouvez bénéficier de l’avantage suivant sur l’abonnement Red Cable Pro jusqu’à la fin du mois de décembre également, dans lequel vous pouvez acheter n’importe quel smartphone OnePlus dans les magasins OnePlus Experience et obtenir un abonnement Red Cable Care (d’une valeur de 2499 INR) à seulement 99 INR ou acheter n’importe quel smartphone OnePlus sur l’application OnePlus Store et obtenez un abonnement gratuit à Red Cable Care.

Avantages de visiter les magasins hors ligne OnePlus pendant les célébrations d’anniversaire:

Le 17 décembre, les 10 premiers clients OnePlus 8T d’un magasin OnePlus Experience recevront un bon de réduction gratuit de 3000 INR pour les accessoires. De même, les clients du 11e au 30e OnePlus 8T et du 30e au 70e client 8T bénéficieront respectivement de coupons d’accessoires gratuits de 2 000 INR et de 500 INR. Les coupons seront valables pour une période d’un mois, à compter de la date d’achat.

Vous pouvez également bénéficier d’une remise instantanée allant jusqu’à 2 000 INR sur les transactions par carte HDFC. Vous pouvez également bénéficier de programmes abordables avec Bajaj Finance dans les magasins.

Si vous êtes membre du Red Cable Club, vous pouvez visiter les centres de service OnePlus le 17 décembre pour bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 15% sur les pièces de rechange pour smartphone, de frais sans service sur la réparation de votre smartphone et d’une chance de gagner des goodies OnePlus via le « Bowl of Tirage au sort du bonheur. En tant que membre du Red Cable Club, vous pouvez également obtenir jusqu’à 3000 INR de réduction pour échanger votre ancien appareil OnePlus contre un nouveau.

De plus, si vous souhaitez acheter le OnePlus 8T 5G et le OnePlus 8 Series 5G sur Amazon.in, vous pouvez désormais bénéficier d’une remise instantanée de 2000 INR et 3000 INR respectivement avec les transactions par carte bancaire HDFC. Vous bénéficierez également d’une réduction de 10% sur certains produits audio OnePlus sur Amazon.in et Flipkart les 17 et 18 décembre.

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour acheter ces derniers appareils OnePlus.

Offres intéressantes sur les téléviseurs OnePlus:

Si vous avez regardé les téléviseurs OnePlus, c’est une opportunité que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer. Les séries OnePlus TV Y 32 pouces et 43 pouces ont été encore réduites de 1 000 INR et seront désormais disponibles respectivement à 13 999 INR et 23 999 INR. Vous pouvez bénéficier de remises instantanées pour les téléviseurs OnePlus lors de l’achat avec la carte de crédit HDFC Bank, la carte de crédit EMI, ainsi que les transactions EMI par carte de débit jusqu’à 4 000 INR. Vous pouvez également profiter d’une EMI gratuite jusqu’à 6 mois à l’achat de téléviseurs OnePlus Y Series, et jusqu’à 12 mois d’EMI sans frais à l’achat de OnePlus TVs Q1 Series sur toutes les transactions par carte des principales banques. Les offres ci-dessus sont disponibles dans les magasins OnePlus.in, OnePlus, ainsi que dans Amazon, Flipkart et d’autres magasins partenaires jusqu’à fin décembre 2020.

L’écrivain est un journaliste indépendant.