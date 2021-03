La famille OnePlus s’est agrandie l’année dernière avec l’introduction de la série Nord, maintenant elle s’agrandit à nouveau avec un téléphone qui se situe entre les milieu de gamme Nord et la principale série phare. Nous avons cependant de mauvaises nouvelles: il n’y a pas de R en Inde, mais le 9R ne sera disponible qu’en Inde.













OnePlus 9R en noir de carbone et bleu lac

Le OnePlus 9R est alimenté par le Snapdragon 870, une version remaniée de la puce qui alimentait le 8T. En fait, l’histoire du 9R est très similaire – c’est le matériel des dernières années mis au point pour 2021.

Le téléphone dispose d’un écran Fluid AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution de 1080p + et une certification HDR10 +. L’écran a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Celui-ci est un écran plat, tout comme ceux du 8T et de la vanilla 9.

La caméra est également soulevée du 8T, en commençant par le module principal avec un capteur 48MP (IMX586, 1/2 ”, 0,8 µm) et une stabilisation optique de l’image. Il est rejoint par la caméra ultra-large 16MP (objectif 123º, capteur IMX481), les caméras macro 5MP et les caméras monochromes 2MP. Le téléphone peut enregistrer des vidéos 4K à 60 ips et capturer des clips au ralenti (240 ips à 1080p, 480 ips à 720p). Il comprend également le mode Portrait vidéo et EIS au-dessus de l’OIS pour des images plus fluides.

OnePlus a positionné le 9R comme un téléphone de jeu. Le GPU Snapdragon 870 est facilement plus puissant que ceux du chipset de milieu de gamme. Le chipset est maintenu au frais par une chambre à vapeur.

Pour la batterie, OnePlus a utilisé son système préféré – une batterie de 4500 mAh combinée à Warp Charge 65, correspondant aux nouveaux OnePlus 9 et 9 Pro. Pas de recharge sans fil ici, cependant. Pourtant, brancher pendant 15 minutes rechargera suffisamment la batterie pour durer toute la journée. Une charge complète prend 39 minutes.

De plus, le téléphone dispose de haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos (pas de prise 3,5 mm, cependant). Il sera disponible dans les couleurs Lake Blue et Carbon Black.

Le OnePlus 9R sera disponible dans 22 jours et sera disponible en deux configurations, à commencer par le modèle de base avec 8/128 Go de mémoire et un prix de 40000 INR (550 $ / 465 €). L’autre version dispose de 12/256 Go de mémoire et coûte 44 000 INR (605 $ / 510 €).