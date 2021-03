OnePlus India a lancé le « tueur phare » OnePlus 9R, doté du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 870. Le nouvel appareil a été lancé aux côtés du OnePlus 9 Pro et du OnePlus 9 régulier plus tôt dans la journée. Le OnePlus 9R est conçu pour le marché indien, bien qu’il prenne en charge la connectivité 5G malgré son indisponibilité en Inde. Tout comme le OnePlus 9 Pro, il est livré avec quatre caméras arrière et une caméra frontale de 16 mégapixels. Le OnePlus 9R est disponible en deux options de couleur, et le téléphone sera en concurrence avec des offres « premium abordables » telles que Xiaomi Mi 10T Pro et Samsung Galaxy S20 FE. OnePlus a également dévoilé sa première smartwatch, la OnePlus Watch.

En termes de spécifications, le nouveau OnePlus 9R dispose d’un écran fluide Full-HD + de 6,55 pouces (2400 × 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une protection Corning Gorilla Glass et un format d’image 20: 9. Sous le capot, il contient le chipset Qualcomm Snapdragon 870 associé à jusqu’à 12 Go de RAM, 256 Go de stockage UFS 3.1 et Adreno 650 GPU. Le smartphone fonctionne sur OxygenOS 11 basé sur Android 11 et le téléphone prend également en charge les cartes double SIM (nano). Il comprend deux haut-parleurs stéréo avec prise en charge de Dolby Audio.

Le système de caméra arrière quadruple du OnePlus 9R comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels avec prise en charge OIS et une ouverture de f / 1,7, un appareil photo ultra grand angle de 16 mégapixels avec une ouverture de f / 2,2, un objectif macro de 5 mégapixels et un 2 – appareil photo monochrome mégapixel. À l’avant, il y a un jeu de tir de 16 mégapixels avec prise en charge EIS et ouverture f / 2.4. La caméra principale est capable de filmer des vidéos 4K à 60 ips. L’application appareil photo est livrée avec un HRD ultrashot, un paysage nocturne, une macro, un portrait, un mode pro, un panorama, une capture intelligente d’animaux de compagnie, une détection de scène AI et une image brute. Les autres fonctionnalités du OnePlus 9R incluent le déverrouillage du visage, le flash d’écran, le Wi-Fi double bande, le Bluetooth v5.1, le NFC et le scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran et la 5G. Il contient une batterie à deux cellules de 4500 mAh prenant en charge une charge rapide de 65 W, avec le bloc d’alimentation inclus dans la boîte. Le OnePlus 9R est censé atteindre une batterie complète en seulement 39 minutes avec la charge rapide de 65 W.

Son prix en Inde commence à Rs 39 999 pour le modèle de base 8 Go + 128 Go et Rs 43 999 pour la variante 12 Go + 256 Go. Il est disponible dans les couleurs Lake Blue et Carbon Black, et les clients en Inde peuvent pré-commander à partir de début avril. La date exacte de disponibilité reste incertaine pour le moment.