Il existe des téléphones Android. Il existe des téléphones Android phares. Il existe des téléphones Android alternatifs phares. Et puis, il y a les téléphones Android fabriqués par OnePlus, qui se sont non seulement taillés une identité unique, mais qui sont à peu près la référence avec laquelle la plupart des téléphones Android phares relativement plus abordables sont comparés. Et se comparer avec. Tout en donnant également aux téléphones phares les plus chers un grave cas d’anxiété. Il en est ainsi depuis des années maintenant, même si certains rivaux se sont rapprochés ces derniers temps et continuent d’essayer de faire correspondre la proposition globale, mais la base d’utilisateurs fidèles est peut-être le plus grand témoignage de la cohérence et de l’expérience que les téléphones OnePlus offrent pour le l’argent que vous dépensez. Ils ont sans effort, et à chaque itération, lancé une expérience smartphone phare sans vous faire dépenser les prix réels des téléphones phares. La série OnePlus 9 sera officiellement lancée en Inde le 23 mars et rejoindra le OnePlus Nord et le OnePlus 8T actuellement en vente. La surprise dans le mélange est le troisième téléphone qui fera partie de la gamme OnePlus 9 – le OnePlus 9R, spécialement pour l’Inde.

Alors que nous nous dirigeons vers le lancement des téléphones les plus récents et les plus performants de OnePlus, nous discutons avec Pete Lau, fondateur, PDG et directeur des produits chez OnePlus, des projets de la société pour la série OnePlus 9, le OnePlus 9R, ainsi que les plans pour l’Inde pour 2021 et au-delà. Bien que l’on s’attende à ce que la série OnePlus 9 inclue le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro, bien que dans plusieurs options de configuration, beaucoup dépendra du nouveau OnePlus 9R. D’autant plus qu’il est sur le point d’être le téléphone le plus abordable de la gamme OnePlus 9, et la société promet néanmoins une expérience phare. Bien que la société garde naturellement ses cartes près d’eux, ce que nous savons, c’est que le OnePlus 9R se concentrera sur les jeux mobiles, avec des fonctionnalités telles que le défilement fluide, les commandes de jeu immersives et davantage d’ajustements d’affichage. Pete Lau confirme également que la société continuera d’essayer de répondre aux différentes exigences des utilisateurs de smartphones, qu’il s’agisse de jeux ou de photographie. Extraits édités ci-dessous.

Alors que nous sortons de 2020 dans ce que l’on espère être une année plus douce, quelle importance 2021 revêt-il pour l’écosystème des smartphones?

Selon le rapport App Annie récemment dévoilé, le temps passé sur les smartphones a augmenté de près de 39% en 2020, la plupart y passant 4,6 heures par jour, contre 3,3. heures par jour en 2019. Les smartphones devenant un aspect essentiel de la fonction humaine, l’importance des smartphones fiables n’a jamais été aussi grande. Alors que nous entrons dans 2021 avec notre lancement phare, l’objectif pour l’année est de continuer à s’appuyer sur la promesse d’une technologie sans fardeau, en organisant des expériences pour un public plus large dans des catégories telles que la télévision, l’audio, les appareils portables et les smartphones. Selon les rapports d’IDC, le secteur des smartphones devrait croître à un taux élevé à un chiffre sur un an (d’une année sur l’autre), principalement grâce à la mise à niveau des consommateurs, dans le segment de milieu de gamme et aux offres 5G abordables.

OnePlus abordera-t-il 2021 différemment, en termes de lancements de produits, de segments de prix et d’appareils? Ou l’expérience premium reste-t-elle la force principale?

Conformément à la stratégie commerciale que nous avons annoncée l’année dernière, nous continuerons à nous développer et à construire un écosystème premium, accessible et connecté qui offre à nos utilisateurs une expérience technologique supérieure à une base d’utilisateurs plus large à différents niveaux de prix. Avec les OnePlus 9 et 9 Pro, nous sommes ravis de lancer le OnePlus 9R en Inde. Nous nous concentrons sur l’expansion de notre offre de smartphones pour répondre aux différentes exigences des utilisateurs avec le OnePlus 9R en offrant une expérience phare robuste à un prix plus accessible. Nous avons également récemment confirmé que notre premier produit portable mondial, la OnePlus Watch, sera lancé aux côtés de nos nouveaux smartphones le 23 mars.

Quels sont les contours de la série OnePlus 9, en particulier lorsque des concurrents tels que Samsung et Apple ont désormais des gammes phares plus larges? Quelle est l’importance du OnePlus 9R pour l’Inde?

Pour répondre aux besoins en constante évolution et diversifiés du marché indien des smartphones, OnePlus s’engage à fournir une performance globale solide pour non seulement offrir à l’utilisateur plusieurs choix dans le segment des smartphones haut de gamme, mais plus important encore, pour apporter notre expérience premium rapide et fluide aux consommateurs. qui cherchent à mettre à niveau leur téléphone avec la dernière technologie pour une expérience plus avancée, plus rapide et plus fluide. Le OnePlus 9R rétablit également notre promesse de rendre l’expérience du smartphone OnePlus premium accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs en introduisant de nouveaux produits à une gamme de prix plus large, cette fois dans la catégorie premium.

En tant que téléphone et expérience, à quel point le OnePlus 9R sera-t-il différent des téléphones OnePlus jusqu’à présent? Qu’est-ce qui continue et quoi de neuf?

Alors que nous avons commencé à élargir notre portefeuille de smartphones au cours de l’année écoulée, nous avons continué à aborder nos produits avec le même objectif en tête dès le premier jour: offrir à nos utilisateurs la meilleure expérience de sa catégorie, quel que soit le prix. Le OnePlus 9R est une continuation de cette approche qui répond aux besoins de notre communauté de base. Nous nous sommes concentrés sur une expérience utilisateur rapide et fluide pour les dernières générations de produits phares et avons construit une grande communauté d’utilisateurs qui apprécient l’expérience phare où les performances et l’expérience utilisateur sans fardeau deviennent une partie essentielle de leur appareil. Nous comprenons également que le jeu mobile continue d’être un domaine d’intérêt clé au sein de notre communauté d’utilisateurs OnePlus, c’est pourquoi nous présentons le OnePlus 9R, un appareil haut de gamme à un prix plus abordable en Inde. Doté des dernières technologies que nous considérons comme des fonctionnalités incontournables d’un produit phare, le OnePlus 9R vise à offrir aux utilisateurs un défilement fluide, des commandes de jeu immersives et une expérience de visualisation supérieure, apportant efficacement notre expérience phare à plus d’utilisateurs.

Plus précisément, pour l’Inde, est-ce que ce sera une année de consolidation pour OnePlus? Ou pensez-vous que c’est le bon moment pour être agressif avec les lancements, pour exploiter une frénésie de dépenses refoulées?

La technologie connectée jouant de plus en plus un rôle central dans nos vies, la demande des consommateurs pour les appareils intelligents continuera d’augmenter bien au-delà de 2020. Après la demande positive dont nous avons été témoins pour les produits OnePlus de la part de notre communauté d’utilisateurs indienne, nous sommes confiants dans notre stratégie et visent à maintenir cette dynamique en 2021.

Pensez-vous que le marché indien des smartphones sera encore plus sensible aux prix qu’auparavant? Ou les acheteurs préfèrent-ils payer pour une expérience véritablement premium?

Nous pensons que l’Inde est un marché nuancé, les consommateurs indiens ont une compréhension très mature de la technologie et de leurs attentes vis-à-vis d’un produit. Un produit puissant et holistique qui offre une expérience premium complète continuera d’être une priorité pour les utilisateurs et c’est quelque chose sur lequel nous continuons de nous concentrer sur toutes les gammes de produits et les niveaux de prix.

Le succès du OnePlus Nord a-t-il encore ouvert une autre fourchette de prix pour OnePlus?

Avec OnePlus Nord, nous avons pu répondre aux besoins des utilisateurs à la recherche d’une offre abordable sans avoir à faire de compromis sur la grande expérience utilisateur globale. La réponse que nous avons reçue de notre communauté et même des utilisateurs du OnePlus Nord, a été phénoménale et nous donne l’assurance que nous allons dans la bonne direction. Avec le OnePlus 9R, nous cherchons à aller encore plus loin pour proposer un combiné équilibré doté des dernières technologies et d’un design industriel de premier ordre qui peut offrir une expérience utilisateur supérieure dans son ensemble et peut également offrir des expériences rapides et fluides pour une utilisation quotidienne et un gameplay intensif. .

Dans quelle mesure les commentaires de la communauté et des clients sont-ils essentiels pour régler les problèmes logiciels et matériels?

Chez OnePlus, notre communauté est au cœur de tous nos efforts et a joué un rôle fondamental dans l’élaboration de notre parcours au cours des 7 dernières années. Les performances rapides et fluides que nos générations de produits phares ont livrées se traduisent par des expériences de jeu inégalées qui ont été reconnues par notre communauté de base et la communauté des joueurs. Nous avons également constaté une augmentation des besoins des consommateurs en Inde pour un appareil phare puissant, doté de spécifications élevées, mais également plus accessible aux utilisateurs moyens.

Selon notre analyse du comportement de nos utilisateurs phares, beaucoup de nos utilisateurs sont des joueurs et ont tendance à jouer à des jeux lourds qui nécessitent un contrôle de jeu immersif avec un toucher précis et une réactivité plus rapide. En conséquence, OnePlus a fortement investi nos efforts sur le matériel et les logiciels pour créer la configuration puissante pour une expérience de jeu plus immersive, fluide et réactive. Avec le succès et l’attention mondiale reçus sur des développements tels que les jeux à taux de rafraîchissement élevé pour Fortnite et le lancement de l’édition limitée OnePlus 8T Cyberpunk 2077, nous sommes heureux que nos produits continuent de résonner avec la communauté des joueurs.

L’année dernière, nous avons également lancé OnePlus IDEAS pour recueillir les commentaires des utilisateurs sur OxygenOS et des suggestions de fonctionnalités pouvant être ajoutées au système d’exploitation pour le rendre plus efficace. Dans le cadre d’IDEAS 2.0, sur la base des commentaires de la communauté, nous ajouterons un compteur FPS dans Game Space, un guichet unique pour accéder à vos jeux mobiles avec des options de personnalisation exclusivement pour les joueurs en Inde.

Pensez-vous que l’augmentation des coûts des composants et des intrants pose un risque pour les nouveaux smartphones?

Chez OnePlus, nous nous engageons à offrir à nos consommateurs une excellente expérience utilisateur à tous les niveaux de prix, tout en garantissant la meilleure offre possible dans notre portefeuille de produits. Nous cherchons toujours des moyens de garantir que nos produits restent accessibles à un large éventail de consommateurs. Un exemple est notre volonté de garantir que tous les appareils OnePlus destinés au marché indien sont fabriqués en Inde conformément à l’initiative du gouvernement « Make in India », qui garantit également un impact minimal sur les coûts pour nos utilisateurs.

Il y a beaucoup de discussions sur la 5G. Pensez-vous que c’est une opportunité ou une simple case à cocher pour l’avenir sur la liste de contrôle?

Chez OnePlus, la 5G est une priorité absolue dans notre stratégie produit et nous en avons identifié le besoin dès le début et avons continué à rester les pionniers du développement de la R&D sur la 5G. Début 2020, nous avons investi 30 millions de dollars pour intensifier la recherche sur la 5G et nous restons engagés dans ce sens. De plus, notre équipe de R&D en Inde s’est également concentrée sur les efforts de développement de logiciels 5G ainsi que sur les efforts de test sur le terrain, tout en travaillant en étroite collaboration avec des opérateurs de télécommunications et des parties prenantes comme Qualcomm.

Un bon exemple de la façon dont la 5G apporte plus de valeur aux utilisateurs est le jeu. L’industrie du jeu gagne de plus en plus en popularité dans le monde et vaut plus que le box-office mondial et l’industrie de la musique réunis, sur plusieurs marchés. La 5G accélérera cela. Une vitesse améliorée, une meilleure latence et une capacité accrue faciliteront les jeux dans le cloud. Combinés à de puissants appareils OnePlus, les utilisateurs peuvent jouer à des jeux avancés où qu’ils soient, le tout en 5G.

Avec les contraintes de la 5G, telles que la consommation de la batterie et le chauffage, quelle sera l’importance de la conception? Est-il possible de combiner fonctionnalité et utilité avec de beaux designs?

Notre philosophie sans fardeau est au cœur de la façon dont nous fabriquons tous nos produits, nous guidant dans des aspects tels que la planification des produits, le développement de produits et la conception industrielle. Nous pensons qu’une expérience vraiment sans fardeau ne peut être réalisée que lorsque du matériel avancé, des logiciels soigneusement optimisés et une conception industrielle de qualité fonctionnent de manière transparente. Comme toujours, nos appareils continueront d’être prêts pour l’avenir, dotés d’une technologie de pointe, et nous continuerons de repousser les limites en matière de conception de produits.

À part la série OnePlus 9, qu’y a-t-il au menu de OnePlus pour l’Inde? Y a-t-il de nouvelles catégories qui pourraient être exploitées?

Bien que je ne puisse pas révéler de détails spécifiques à ce stade, je dirai certainement que 2021 est une année importante pour nous avec beaucoup de développements en cours. Nous sommes très concentrés sur notre nouveau partenariat à long terme avec Hasselblad et continuons à améliorer l’expérience de la caméra OnePlus pour nos utilisateurs au cours des prochaines années. Nous chercherons également à continuer à tirer parti du succès de la stratégie de portefeuille de produits élargie que nous avons introduite l’année dernière, qui comprend l’expansion de nos offres d’écosystème en Inde. Conformément à notre stratégie produit, nous étendrons notre attention des expériences numériques connectées personnelles aux produits pour la maison intelligente; ainsi, renforcer notre jeu d’écosystème sans fardeau. Vous en entendrez davantage de nous lorsque le moment sera venu.