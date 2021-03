L’événement de lancement du OnePlus 9 est arrivé et nous sommes sur le point d’avoir notre premier aperçu des smartphones de qualité phare tant attendus. Cette année, la série OnePlus 9 est devenue plus intéressante – OnePlus a déjà confirmé le lancement d’une exclusivité indienne, le OnePlus 9R, qui pourrait offrir une expérience de smartphone premium presque phare à un prix compétitif. Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sont également à portée de main, qui devraient être dotés de fonctionnalités telles qu’un écran AMOLED fluide à 120 Hz, le SoC Qualcomm Snapdragon 888, une configuration de caméra arrière triple ou quadruple de marque Hasselblad, etc. OnePlus a également confirmé qu’il lancerait la OnePlus Watch – qui sera sa première smartwatch à être lancée en Inde, et la deuxième portable après le OnePlus Band. Le prix du OnePlus 9 en Inde est toujours en attente de confirmation officielle, mais des rumeurs suggèrent que le OnePlus 9R pourrait être facturé à partir de Rs 39999, le OnePlus 9 à partir de Rs 49999 et le OnePlus 9 Pro à partir de Rs 64999 en Inde.

On s’attend à ce que OnePlus emprunte une voie plus premium avec la qualité de construction globale et la conception de la série OnePlus 9. La société est également apparemment prête à offrir une expérience portable haut de gamme avec OnePlus Watch, qui ne devrait pas fonctionner sur l’écosystème logiciel WearOS de Google. En conséquence, il sera intéressant de voir comment OnePlus optimise l’écosystème logiciel et s’il présente des similitudes avec les Realme Watch S et S Pro – qui sont essentiellement du matériel de qualité similaire de la marque sœur de OnePlus. Le OnePlus 9R devrait être un ajout passionnant à la gamme et aurait été spécialement conçu pour répondre aux besoins des Indiens. Tous les regards seront désormais tournés vers la manière dont la marque parviendra à tarifer ses téléphones, ce qui donnera le ton au marché des smartphones à partir de 2021.