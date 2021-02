OnePlus 9E peut venir avec le SoC Qualcomm Snapdragon 690, deux caméras; Fuite des spécifications du OnePlus 9 Pro

OnePlus devrait lancer la série de smartphones OnePlus 9 le mois prochain, selon les rapports sur la prochaine série phare du fabricant chinois. Cette année, OnePlus lancerait trois smartphones de la série OnePlus 9, dont un smartphone d’entrée de gamme, le OnePlus 9E ou le OnePlus 9 Lite. Avant le lancement, les principales spécifications du OnePlus 9E, aux côtés de celle du OnePlus 9 Pro, ont été divulguées en ligne, laissant entendre que le OnePlus 9E sera alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 690 et le OnePlus 9 Pro sera lancé par un Qualcomm Snapdragon 888 chipset.

Selon la récente fuite fournie par un site Web nommé Techmania, le OnePlus 9E ou OnePlus 9 Lite sera alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 690 et le OnePlus 9 Pro sera alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 888. Le OnePlus 9E ou OnePlus 9 Lite devrait en outre contenir 8 Go de RAM associés à 128 Go de stockage interne. Il devrait comporter un écran de 6,5 pouces avec une résolution de 1800 × 2400 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

En termes d’optique, le OnePlus 9E ou OnePlus 9 Lite peut être livré avec une configuration à double caméra arrière avec un capteur principal de 64 mégapixels et un jeu de tir ultra grand angle de 8 mégapixels. On dit que la batterie du OnePlus 9E ou OnePlus 9 Lite est une unité de 5000 mAh – légèrement plus grande que celle du OnePlus 9 Pro.

Le OnePlus 9 Pro, quant à lui, pourrait comporter un écran AMOLED avec une résolution de 1440 × 3216 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone est censé être alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 888, associé à au moins 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

En termes d’optique, le OnePlus 9 Pro serait livré avec une configuration de triple caméra arrière comprenant un appareil photo principal de 48 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 64 mégapixels et un téléobjectif avec zoom optique 3,3x. Cette année, OnePlus utiliserait des caméras Hasselblad sur le modèle OnePlus 9 Pro.