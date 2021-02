OnePlus 9E apportera un écran 90Hz et un Snapdragon 690

Il y a beaucoup d’informations divulguées sur la prochaine série OnePlus 9 et jusqu’à présent, nous attendons les trois derniers téléphones. Le OnePlus 9E (alias OnePlus 9 Lite) servira de membre le plus abordable et maintenant de blog technologique grec Techmaniacs a révélé certaines de ses principales spécifications. Ceux-ci incluent un écran de 6,5 pouces avec une résolution de 2400 × 1080 pixels aux côtés d’un appareil photo principal de 64MP et d’un chipset Snapdragon 690.

Le téléphone sera également livré avec un vivaneau ultra-large de 8MP à l’arrière, tandis que la batterie devrait atteindre 5000 mAh. La variante de base devrait être livrée avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

En plus des spécifications OnePlus 9E, nous obtenons une capture d’écran de la section À propos du téléphone sur le OnePlus 9 vanille portant le numéro de modèle LE2113. Nous pouvons voir que l’appareil est alimenté par le Snapdragon 888 et dispose d’un écran Fluid AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.





OnePlus 9 Section À propos du téléphone

La configuration de la caméra comprend un tireur principal de 48MP aux côtés d’un module de 50MP et d’un module de 2MP qui seront là pour des raisons de chiffres. L’OP9 contient également 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et démarre Android 11. Les fuites précédentes ont révélé qu’il arborerait une batterie de 4500 mAh qui devrait se recharger à des vitesses allant jusqu’à 65W avec le chargeur Warp fourni.

Source 1 • Source 2 ( tous les deux en grec) | Via