OnePlus a lancé sa dernière série OnePlus 9 le mois dernier, le 23 mars, comprenant les OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R pour le marché indien. Moins de deux semaines après le lancement, les appareils OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro reçoivent une mise à jour qui amène la série OnePlus 9 à OxygenOS 11.2.2.2. La nouvelle mise à jour OxygenOS apporte une foule de corrections de bogues et d’améliorations, y compris une meilleure expérience de la caméra. La mise à jour apporte également la mise à jour de mars 2021 aux OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. La nouvelle mise à jour apporte des améliorations au système, au mode sombre et à la caméra du OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. En termes de caméra, la mise à jour améliore la netteté, le bruit et la balance des blancs de la caméra arrière, améliore les performances de balance des blancs de la caméra avant et apporte un zoom et une stabilité améliorés aux OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. La mise à jour corrige également un problème où la barre de navigation des applications en écran partagé peut ne pas être adaptée au mode sombre.

En termes d’améliorations du système, la mise à jour de la série OnePlus 9 corrige un problème qui permettait de réinitialiser l’heure de la dernière charge complète après le redémarrage de l’appareil. Il corrige également le problème où l’icône de batterie faible n’est pas affichée dans la barre d’état et améliore la stabilité du système sur les derniers appareils OnePlus. Le journal des modifications mentionne également le correctif de sécurité Android de mars 2021 et une mise à jour de février 2021 des services mobiles Google sur OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. La mise à jour est déployée en direct, mais les utilisateurs peuvent télécharger des liens à partir de divers forums en ligne. Les utilisateurs de la série OnePlus 9 peuvent vérifier la mise à jour en accédant à Paramètres> Système> Mises à jour système. Voici le journal des modifications complet pour la mise à jour OxygenOS 11.2.2.2 de la série OnePlus 9:

Système

Amélioration de la stabilité de charge pour offrir une meilleure expérience utilisateur

Amélioration de la clarté vidéo de WhatsApp lors des appels vidéo

Amélioration des performances vibrantes de jeux tels que Call of Duty et PUBG

Correction du problème de réinitialisation de l’heure de la dernière charge complète après le redémarrage de l’appareil

Correction du problème selon lequel l’icône indiquant une batterie faible n’est pas affichée dans la barre d’état

Correction du problème de faible probabilité que l’appareil puisse redémarrer lors de la lecture de jeux

Correction de problèmes connus et amélioration de la stabilité du système

Mise à jour du correctif de sécurité Android à 2021.03

Package GMS mis à jour à 2021.02

Mode sombre

Correction du problème selon lequel la barre de navigation des applications à écran partagé pouvait ne pas être adaptée au mode sombre

Appareil photo

Amélioration de la netteté, du bruit et de la balance des blancs de la caméra arrière

Amélioration des performances de balance des blancs de la caméra frontale

Amélioration des performances du zoom

Amélioration de la stabilité de la caméra