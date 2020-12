OnePlus 9 Pro devrait être lancé aux côtés du OnePlus 9, et les deux téléphones phares de OnePlus devraient être parmi les premiers téléphones au monde à fonctionner sur le SoC Qualcomm Snapdragon 888. Alors que les détails du processeur, ainsi que la prise en charge de la connectivité 5G sont pratiquement confirmés, des détails plus spécifiques sur le OnePlus 9 ou le OnePlus 9 Pro en sont encore au stade des fuites fragmentaires et incertaines. Maintenant, une nouvelle fuite d’un observateur technologique chinois renommé, Digital Chat Station, a affirmé avoir révélé des schémas appartenant au OnePlus 9 Pro. La fuite montre qu’au lieu d’une configuration de caméra arrière triple ou quadruple, le OnePlus 9 Pro peut être livré avec deux grandes caméras à l’arrière et une seule caméra à l’avant.

Les schémas qui ont fui suggèrent qu’au lieu que le module de caméra arrière soit placé en haut à gauche du panneau arrière dans la plupart des téléphones, la caméra arrière du OnePlus 9 Pro peut être alignée en haut à droite. Il n’est pas clair si cela est très précis, car cela nécessiterait une refonte assez importante de la carte de circuit interne et un réalignement de tous les composants à l’intérieur du téléphone. Outre les deux objectifs assez grands accompagnant ce qui semble être une double caméra arrière, le OnePlus 9 Pro peut comporter une fente perforée pour la caméra avant dans le coin supérieur droit de l’écran. La dernière fuite contredit également les rendus précédents qui montraient que le OnePlus 9 Pro était livré avec un module de caméra arrière quad.

Le bord gauche présente le curseur d’alerte et le bouton d’alimentation, tandis que le bord droit abrite les touches de volume. Tout cela se combine pour suggérer que les schémas divulgués peuvent être inversés latéralement pour une raison quelconque, car l’alignement typique du téléphone OnePlus est exactement l’inverse. Il n’y a aucune raison claire de renverser tout l’arrangement à moins qu’il y ait un avantage très spécifique dans le coût supplémentaire de le faire. Le tweet de Digital Chat Station suggère en outre que le OnePlus 9 Pro peut présenter un écran de résolution quadruple HD + à plus haute résolution – qui, combiné au taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz, peut constituer l’un des meilleurs écrans de smartphone phares du marché.

Le tweet suggère également que si le OnePlus 9 Pro peut présenter cette configuration plutôt intéressante, le OnePlus 9 peut être plus conventionnel et comporter une triple caméra arrière. OnePlus a déjà utilisé différentes configurations de caméra dans les variantes standard et pro de ses téléphones, et il sera intéressant de voir comment ses produits phares de nouvelle génération s’alignent finalement. Comme toujours, il est conseillé aux lecteurs de ne pas considérer ces informations comme absolument exactes, car les spécificités d’un smartphone ne peuvent être confirmées qu’une fois que la marque a officiellement annoncé son nouveau smartphone.