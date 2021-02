La dernière fuite OnePlus 9 vient de YouTuber Dave2D et nous donne un bon aperçu détaillé du modèle Pro à travers une série d’images pratiques. La conception générale est assez similaire à celle du modèle non Pro qui a fui en décembre et a même été vendu aux enchères sur eBay plus tard ce mois-là.











OnePlus 9 Pro pratique (source Dave2D)

Le 9 Pro est livré avec quatre modules de caméra et la marque Hasselblad sur l’îlot de caméras. Ce serait la première fois depuis longtemps que le fabricant suédois d’appareils photo s’associe à une entreprise de smartphones et témoigne des efforts de R&D de OnePlus axés sur les appareils photo.

Nous nous attendons à une disposition de module de capteur large, ultra-large, macro et de profondeur ici et malheureusement pas d’objectif périscope. Il y a des images de l’interface utilisateur de la caméra qui présentent les différents modes, y compris Nightscape, Tilt-shift et le mode Pro. L’interface utilisateur de l’appareil photo montre que le téléphone peut prendre des photos à partir du mode 0,6 via son module ultra-large et jusqu’à 3,3x, ce qui est vraisemblablement fait par recadrage à partir du capteur principal.











Caméra OnePlus 9 Pro (source Dave2D)

La nouvelle fuite confirme également que le OnePlus 9 Pro est livré avec un écran incurvé avec une résolution QHD + (3120 x 1440 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pouvant fonctionner simultanément.







Paramètres d’affichage du OnePlus 9 Pro (source Dave2D)

Il devrait fonctionner sur le produit phare Snapdragon 888 avec jusqu’à 12 Go de RAM et devrait comporter une batterie de 4500 mAh avec une charge filaire de 65 W et une charge sans fil de 45 W. Le Pro devrait également présenter une cote IP, ce qui est assez rare pour la marque.

La série OnePlus 9 devrait arriver plus tôt que la série 8 de l’année dernière, supposément à la mi-mars, dans un mois seulement. Sur la base des fuites actuelles, nous nous attendons à un total de trois appareils, dont le OnePlus 9 E / 9 Lite, le OnePlus 9 vanilla et le modèle Pro susmentionné.