OnePlus a été critiqué pour avoir ignoré le certificat IP étanche à l’eau et à la poussière sur ses téléphones phares pendant des années et la société a finalement présenté son premier téléphone avec une classification IP officielle cette année – le OnePlus 8 Pro. Cependant, le OnePlus 8 vanille a sauté cela (à l’exception de ces unités porteuses américaines) et selon la dernière rumeur, le fabricant de smartphones est sur le point de faire de même avec la famille OnePlus 9.

Selon un pronostiqueur, qui a un excellent bilan en matière de fuites liées à OnePlus, seule la version Pro bénéficiera de la certification IP68 contre l’eau et la poussière. Les OnePlus 9 et 9E l’ignoreront. Et oui, vous avez bien lu – OnePlus 9E est censé rejoindre le duo, mais nous n’avons aucun détail sur ses spécifications.

De plus, voici un prétendu schéma OnePlus 9 montrant la conception approximative, ce qui semble être conforme à ce que nous avons vu jusqu’à présent. Deux des caméras à l’arrière manquent en effet mais ce sont des schémas, après tout, ils ne sont pas censés être détaillés. Les deux grands capteurs sont confirmés, ainsi que le placement du bouton et le curseur de notification.









Schémas OnePlus 9 ayant subi une fuite

