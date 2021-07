OnePlus 9 Pro à prix réduit n’est jamais un mauvais achat

Pour un temps limité sur Amazon, vous pouvez accrocher un OnePlus 9 Pro, au prix de seulement 969 $. C’est 99 $ de moins que son prix habituel de 1069 $.

Si vous recherchez le summum de la gamme de matériel OnePlus, ne cherchez pas plus loin. Cet appareil possède toutes les meilleures spécifications, telles qu’un écran AMOLED 120 Hz, un processeur Snapdragon 888, 12 Go de RAM, 65 W Warp Charging et bien d’autres. Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous recommandons fortement de lire notre critique dédiée. C’est un bon !

Il y a beaucoup à aimer sur le OnePlus 9 Pro à un prix réduit. Son affichage est magnifique et rapide, le logiciel est groovy et est livré avec un accès au logiciel bêta Android 12, et les caméras sont à la hauteur des meilleurs d’entre elles.

Allez-y en suivant le lien ci-dessous.