OnePlus a enfin dévoilé les très attendus smartphones de la série OnePlus 9, notamment le OnePlus 9, le OnePlus 9 Pro et le OnePlus 9R, qui seront limités au marché indien. Les smartphones de la série OnePlus 9 commenceront au prix de Rs 39 999 pour la variante de base OnePlus 9R et passeront à 69 999 pour la variante haut de gamme du OnePlus 9 Pro. OnePlus a annoncé les prix lors de la présentation de lancement mardi. Les précommandes OnePlus 9 Pro ont été effectuées en direct sur le site Web OnePlus, tandis que les précommandes OnePlus 9 et OnePlus 9R commenceront dans les prochains jours. Pro, et OnePlus 9R sera mis en vente, OnePlus a déjà annoncé un tas d’offres et d’offres que les acheteurs pourront profiter lors de l’achat d’un nouveau smartphone OnePlus. Les smartphones de la série OnePlus 9 seront vendus via Amazon et OnePlus.com, a annoncé OnePlus.

Sur son Twitter, la société a annoncé que ceux qui optent pour les transactions par carte de crédit SBI et EMI pourront bénéficier d’une réduction de 4000 Rs sur les nouveaux OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, tandis que les acheteurs OnePlus 9R pourront bénéficier de Rs. 2000 de réduction sur le même. En dehors de cela, le site Web OnePlus affiche également un tas d’offres sur les nouveaux smartphones OnePlus. Pour le OnePlus 9 Pro, les acheteurs pourront bénéficier d’une remise de 10% sur certaines cartes American Express et obtenir un bon OnePlus de 1000 Rs. Les acheteurs OnePlus 9 peuvent également bénéficier du remboursement de 10% sur certaines cartes American Express, tandis que les acheteurs OnePlus 9R ne reçoivent que 5% de remboursement sur certaines cartes American Express.

Les OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R ont été dévoilés le mardi 23 mars. Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro ont également été lancés dans le monde entier, tandis que le OnePlus 9R est limité au marché indien. Le OnePlus 9 a été vendu au prix de Rs 49 999 pour la variante de stockage de base 8 Go de RAM + 128 Go et monte à Rs 54 999 pour la variante de stockage 12 Go + 256 Go. Le OnePlus 9 Pro a été proposé au prix de Rs 64 999 pour l’option de stockage 8 Go + 128 Go, et monte à Rs 69 999 pour la variante 12 Go + 256 Go. La société n’a pas encore partagé ses détails de disponibilité. Le OnePlus 9R, en revanche, est au prix de Rs 39 999 pour le modèle de base 8 Go + 128 Go et Rs 43 999 pour la variante 12 Go + 256 Go.