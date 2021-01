La série OnePlus 9 fait partie du moulin à rumeurs depuis un certain temps qui, selon les rumeurs, devrait être lancé le mois prochain. Un pronostiqueur affirme maintenant que le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro vanille pourraient tous deux disposer d’un écran 120 Hz, mais que la taille des écrans peut différer. De plus, le pronostiqueur affirme que les modèles réguliers et professionnels emballeraient le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 888. La société de technologie chinoise lancerait également le OnePlus 9 Lite aux côtés des deux smartphones, qui pourraient être livrés avec le SoC Qualcomm Snapdragon 870.

Les derniers développements sont venus d’un pronostiqueur chinois notable qui s’appelle Digital Chat Station. Dans un article sur Weibo, le pronostiqueur note que le OnePlus 9 vanille utilise un écran plat Full HD + de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. D’autre part, le OnePlus 9 Pro serait livré avec un écran incurvé Quad-HD + de 6,78 pouces avec également un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux appareils comporteront une découpe de perforation unique de 3,8 mm dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie. Le pronostiqueur suggère également que OnePlus 9 Pro et OnePlus 9 pourraient contenir des batteries de 4500 mAh chacun. Notamment, d’anciens rapports ont indiqué que le modèle Pro prendrait en charge la charge sans fil de 45 W, tandis que le OnePlus 9 vanille pourrait prendre en charge la charge sans fil de 30 W.

De plus, le OnePlus 9 serait livré avec une configuration de triple caméra arrière comprenant une caméra principale de 50 mégapixels avec une ouverture f / 1,9. L’appareil photo principal est accompagné d’un appareil photo ciné ultra grand angle de 20 mégapixels et d’un téléobjectif de 12 mégapixels avec mise au point automatique, selon d’anciens rapports. De plus, des photos prétendument divulguées suggèrent que les caméras arrière sont logées à l’intérieur d’un module de caméra vertical. Les modèles vanilla et pro peuvent transporter des caméras développées par Leica et exécuter Android 11 prêt à l’emploi. Le OnePlus 9 serait livré avec les numéros de modèle LE2110, LE2117 et LE2119, tandis que le OnePlus 9 Pro pourrait porter LE2120, LE2127.