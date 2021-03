OnePlus a enfin dévoilé sa série OnePlus 9 de nouvelle génération qui comprend le modèle régulier et le OnePlus 9 Pro. La nouvelle série de smartphones comprend le SoC phare Qualcomm Snapdragon 888 et un «design sans fardeau» avec trois options de couleur pour chaque téléphone. OnePlus étend également la prise en charge de la 5G sur les deux appareils pour une connectivité réseau et des jeux ultra-rapides. Notamment, le OnePlus 9 standard dispose désormais d’un écran 120 Hz bien qu’il ne prenne toujours pas en charge la charge sans fil. La société a collaboré avec le fabricant de caméras suédois Hasselblad pour offrir une expérience professionnelle de la caméra. Les deux appareils sont préchargés avec le mode Hasselblad Pro, qui permet aux utilisateurs d’ajuster l’ISO, le temps d’exposition et plus encore.

À partir du OnePlus 9, le modèle standard arbore un écran AMOLED Full-HD + de 6,55 pouces (2400 × 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un rapport hauteur / largeur de 20: 9. L’écran est livré avec une couche de verre Corning Gorilla Glass pour la protection et prend en charge jusqu’à 1100 nits de luminosité maximale avec prise en charge HDR10 + pour une expérience de visualisation riche. Sous le capot, il contient le processeur phare Qualcomm Snapdragon, associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. Le téléphone fonctionne sur OxygenOS 11 basé sur Android 11 prêt à l’emploi.

Le système de triple caméra arrière abrite une caméra principale de 48 mégapixels avec prise en charge EIS et ouverture f / 1,8. Il existe également un appareil photo ultra grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture f / 2,2 et un appareil photo monochrome de 2 mégapixels. Pour les selfies, le OnePlus 9 est équipé d’un jeu de tir de 16 mégapixels avec prise en charge EIS. La caméra principale est capable de filmer des vidéos 4K à 60 ips et des vidéos 8K à 30 ips. L’application appareil photo est préchargée avec des modes tels que paysage nocturne, super macro, HDR ultra-shot, reconnaissance de scène intelligente, mode portrait, mode pro, panorama, mode inclinaison-décalage, parmi beaucoup d’autres. L’application appareil photo dispose également d’un mode Hasselblad Pro qui permet aux utilisateurs de régler manuellement la portée du FAI, la balance des blancs et plus encore, pour une expérience professionnelle de l’appareil photo.

Parmi les autres caractéristiques notables du smartphone, citons la 5G, un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, une batterie à deux cellules de 4500 mAh prenant en charge la solution de charge rapide Warp Charge de 65 W. On dit que le téléphone atteint une batterie pleine en moins de 30 minutes avec le chargeur OnePlus 65W, inclus dans la boîte. Le OnePlus 9 est disponible dans les options de couleurs Winter Mist, Arctic Sky et Astral Black. Son prix commence à Rs 49,99 pour la variante de stockage de base 8 Go de RAM + 128 Go et monte à Rs 54 999 pour la variante de stockage 12 Go + 256 Go.

D’autre part, le OnePlus 9 Pro dispose d’un écran LTPO AMOLED de 6,7 pouces relativement plus grand avec une résolution Ultra-HD (4K) et un taux de rafraîchissement adaptatif qui peut s’ajuster automatiquement entre 1Hz et 120Hz, pour préserver la batterie. Sous le capot, il contient également le SoC Qualcomm Snapdragon 888 associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. Il fonctionne sur OxygenOS 11 basé sur Android 11 prêt à l’emploi.

La configuration de la caméra arrière quadruple comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels avec prise en charge OIS et une ouverture f / 1,8, un appareil photo ultra grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture f / 2,2, un téléobjectif de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2,4, et un appareil photo monochrome de 2 mégapixels. À l’avant, il y a un jeu de tir de 16 mégapixels avec prise en charge EIS et ouverture f / 2.4. L’application appareil photo prend en charge les mêmes modes que OnePlus 9. Cependant, le principal capable de filmer des vidéos 4K à 120 ips. Les autres fonctionnalités notables des smartphones incluent la 5G, le capteur d’empreintes digitales sous l’écran, le NFC et le déverrouillage du visage. Le OnePlus 9 Pro est également livré avec une batterie double cellule de 4500 mAh prenant en charge une charge rapide de 65 W. Il prend également en charge la charge rapide de 50 W qui est censée charger complètement l’appareil en 43 minutes. L’emballage principal comprend la brique de charge de 65 W.

Le OnePlus 9 Pro est disponible en Morning Mist, Pine Green et Stellar

Options de couleur noire. Son prix commence à Rs 64 999 pour l’option de stockage 8 Go + 128 Go, et monte à Rs 69 999 pour la variante 12 Go + 256 Go. La société n’a pas encore partagé les détails de sa disponibilité.