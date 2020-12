La série OnePlus 9 fait l’actualité depuis un certain temps et la gamme devrait inclure le OnePlus 9 vanille et une variante Pro. Maintenant, les images en direct présumées de l’unité de pré-production du OnePlus 9 vanille ont fait surface sur le Web, présentant ses trois caméras arrière, son écran perforé et son option couleur argentée. Les images ont été publiées par Phone Arena qui a reçu le contenu d’une source anonyme et plus tard corroboré par le pronostiqueur notable Max Jambor. Avant d’approfondir la conception et les fonctionnalités, les lecteurs devraient prendre les informations avec une pincée de sel, car le fabricant chinois de smartphones n’a pas encore confirmé le développement de la prochaine série de smartphones OnePlus.

En termes de design, le présumé OnePlus 9 sur les photos en direct ressemble au OnePlus 8T nouvellement lancé. Ses caméras arrière sont logées dans un module rectangulaire similaire avec un marquage «ultra shot». Cependant, le rapport affirme que la marque «ultra shot» peut ne pas apparaître dans la version finale du smartphone. De plus, il n’y a pas de logo OnePlus officiel sur le smartphone, car il s’agit d’une unité de pré-production. Les autres fonctionnalités mises en évidence par les images en direct incluent le plateau SIM, le port USB-C et les deux haut-parleurs en bas. Le bouton d’alimentation est sur le côté droit tandis que les bascules de volume sont montrées comme étant présentes sur la gauche. Le module de caméra arrière qui comprend deux grands capteurs et un troisième petit capteur de caméra a également une bosse considérable. Notamment, les spécifications de conception sont conformes aux rapports précédents qui ont indiqué les fonctionnalités du OnePlus 9.

Le rapport ajoute en outre que le OnePlus 9 sera livré avec la prise en charge de la 5G et un écran plat de 6,55 pouces avec une résolution Full-HD + (2400×1 080 pixels) et un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Il contiendrait le nouveau SoC Qualcomm Snapdragon 888 associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension via des cartes microSD. De plus, une capture d’écran de la « page À propos » du smartphone montre le numéro de version LE2117 qui a été précédemment indiqué par un pronostiqueur. On dit que le téléphone exécute Android 11 avec OxygenOS 11 au sommet.

Pendant ce temps, le OnePlus 9 Pro embarquerait quatre caméras arrière. La série OnePlus 9 sera lancée en mars de l’année prochaine, selon les rapports précédents.