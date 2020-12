Nouvelle génération de l’offre phare de OnePlus, la série OnePlus 9 est un produit très attendu à cette période de l’année. Selon la rumeur, son lancement au cours du premier semestre 2021, le OnePlus 9 a fait l’objet d’une série de rumeurs et de fuites à l’approche de 2021. Plus récemment, des images en direct du smartphone ont de nouveau été divulguées, faisant allusion à un trou plat. affichage perforé avec la découpe placée dans le coin supérieur gauche de l’écran, selon les images récemment divulguées du OnePlus 9.

Les images en direct ont été partagées dans un rapport publié par 91Mobiles. Le rapport, en plus de faire allusion à la conception possible du smartphone, cite également des « sources de confiance » disant que le OnePlus 9 prend en charge la charge sans fil de 30 W comme le OnePlus 8 Pro et peut également prendre en charge la charge sans fil inversée. Une image partagée par 91Mobiles montre même que le smartphone « se recharge sans fil ». Ces deux fonctionnalités seront également présentes sur le OnePlus 9 Pro. En outre, le OnePlus 9 serait livré avec une batterie de 4500 mAh – conformément aux rapports précédents, et comportera également la dernière technologie de charge Warp 65 W que la société a introduite avec le OnePlus 8T.

Les images en direct partagées par 91Mobiles montrent un écran plat perforé sur le prétendu smartphone OnePlus 9. Ce n’est pas la première fois que des images en direct du OnePlus 9 apparaissent en ligne. Auparavant, une image du smartphone aurait fait surface, faisant allusion à la conception du panneau arrière du smartphone OnePlus 9, qui montre une conception à triple caméra arrière sur le prochain smartphone OnePlus.

Plus récemment, un rapport a fait surface qui faisait allusion aux spécifications de l’appareil photo du OnePlus 9. Le OnePlus 9 peut inclure une caméra grand angle ultra-vision de 50 mégapixels dans sa configuration de triple caméra arrière. Un rapport précédent indiquait que la série OnePlus 9 pouvait utiliser des caméras Leica à l’arrière.