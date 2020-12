On dit que la série OnePlus 9 contient deux modèles: le OnePlus 9 vanille et le OnePlus 9 Pro. Certaines rumeurs avaient également suggéré le développement d’une troisième variante, même si aucune information n’était disponible sur l’appareil à ce moment-là. Un nouveau rapport d’Android Central suggère que le troisième modèle pourrait sortir en tant que OnePlus 9 Lite au lieu de OnePlus 9E, comme indiqué précédemment par plusieurs rapports. Les trois modèles OnePlus devraient être lancés début 2021.

Le dernier rapport ajoute que le OnePlus 9 Lite se situerait quelque part entre le OnePlus 8T et le OnePlus 9 vanille. Le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro; cependant, devraient être livrés avec le dernier SoC phare de Qualcomm – Snapdragon 888. De plus, le OnePlus 9 Lite aurait presque les mêmes spécifications d’appareil photo que le OnePlus 8T, bien qu’un rapport distinct ait récemment suggéré que la société s’est associée avec Leica pour l’optique sur la prochaine série de téléphones OnePlus. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce que le téléphone 9 Lite ait toujours un système de caméra mis à niveau avec quelques modifications logicielles et matérielles. De plus, le téléphone peut contenir un panneau AMOLED 90 Hz ou 120 Hz avec une charge rapide de 65 W.

En termes de prix, le OnePlus 9 Lite devrait porter un prix d’environ 600 $ (environ Rs 44,300). D’un autre côté, le OnePlus 9 vanille devrait être compris entre 700 et 800 dollars (Rs 51 500 à Rs 58 800). Le prix du OnePlus 8T en Inde commence à Rs 42 999 pour l’option de stockage de base 8 Go + 128 Go. Le smartphone est livré avec quatre caméras arrière, un écran AMOLED de 6,55 pouces, un Snapdragon 865 et une batterie de 4500 mAh. Pour le moment, la société chinoise de smartphones n’a pas encore confirmé le développement des smartphones OnePlus 9.