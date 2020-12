La prochaine série OnePlus 9, qui devrait devenir officielle au cours du premier trimestre de 2021, comptera trois membres, selon un nouveau rapport sur le sujet.

Rejoindre les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sans surprise sera un OnePlus 9 Lite. Ce modèle sera alimenté par le chipset Snapdragon 865, au lieu du Snapdragon 888 dans les deux autres. Le 865 est, bien sûr, le meilleur chien de 2020 dans l’écurie de Qualcomm, donc certainement pas en reste.

C’est donc une stratégie intéressante de la part de OnePlus, ceci, en utilisant le SoC phare de l’année dernière pour un modèle « Lite ». La source spécule que le OnePlus 9 Lite pourrait coûter environ 600 USD, le OnePlus 9 autour de 800 USD et le 9 Pro entre 950 et 1000 USD. Dans un tel scénario, le Lite serait destiné aux acheteurs potentiels du Galaxy S20 FE et du Pixel 5.

Le OnePlus 9 Lite peut partager de nombreux composants internes avec le 8T, avec un panneau AMOLED 90 Hz ou 120 Hz et une charge rapide de 65 W. Les caméras pourraient également être très similaires, tandis que l’arrière du Lite devrait être en plastique. Nous allons sûrement trouver plus de détails sur ce téléphone à mesure que nous nous rapprochons de l’annonce de la famille OnePlus 9, alors accrochez-vous bien.

