Selon les rumeurs, le OnePlus 9 Lite serait lancé aux côtés des OnePlus 9 et 9 Pro au premier trimestre 2021. Un pronostiqueur prétend maintenant que le smartphone pourrait être lancé en Chine ainsi qu’en Inde avec le chipset Qualcomm Snapdragon 865, sous le capot. On pensait plus tôt que l’appareil OnePlus s’appellerait le OnePlus 9E – la troisième variante de la prochaine série phare de smartphones OnePlus. La technologie chinoise n’a pas encore confirmé le développement de l’un ou l’autre des smartphones.

Le pronostiqueur qui s’appelle TechDroider ajoute que le OnePlus 9 Lite porterait les numéros de modèle LE2100 et LE2101 qui ressemblent aux numéros de modèle associés au OnePlus 9 (LE2110, LE2117, LE2119) et OnePlus 9 Pro (LE2120, LE2127). Cela indique également que le téléphone peut être disponible en deux modèles de stockage. Un rapport distinct a récemment suggéré que le OnePlus 9 Lite se situerait quelque part entre le OnePlus 9 vanille et le OnePlus 8T. Il indique également que le nouveau smartphone peut contenir un panneau AMOLED 90 Hz ou 120 Hz avec une charge rapide de 65 W. Notamment, les spécifications de l’appareil photo seraient similaires à celles du OnePlus 8T, bien que OnePlus ait récemment signé un accord avec la société d’optique allemande Leica pour la nouvelle série OnePlus 9. En termes de prix, le OnePlus 9 Lite devrait porter un prix d’environ 600 $ (environ Rs 44,300).

Pour rappel, OnPlus 8T embarque quatre caméras arrière, une batterie de 4500 mAh et un SoC Snapdragon 865. Son prix en Inde commence à Rs 42 999 pour l’option de stockage de base 8 Go + 128 Go.

D’autre part, les OnePlus 9 et 9 Pro comporteront le SoC Snapdragon 888. On dit que le modèle vanille contient une configuration à triple caméra arrière tandis que la variante Pro serait lancée avec quatre caméras arrière. Les deux modèles peuvent être livrés avec OxygenOS 11 basé sur Android 11 prêt à l’emploi et un écran plat avec une découpe perforée au centre.