Les OnePlus 9 et 9R dévoilés le mois dernier sont maintenant disponibles à l’achat en Inde via Amazon.in et le site officiel indien de OnePlus.

Le OnePlus 9 est disponible dans les couleurs Astral Black, Arctic Sky et Winter Mist et dispose de deux options de mémoire – 8 Go / 128 Go et 12 Go / 256 Go au prix de 49 999 INR (665 $ / 555 €) et 54 999 INR (730 $ / 610 €), respectivement.







OnePlus 9

Le OnePlus 9R, en revanche, est proposé dans les couleurs noir carbone et bleu lac, et vous pouvez acheter le modèle 8 Go / 128 Go pour 39 999 INR (465 $ / 390 €) et la variante 12 Go / 256 Go pour 43 999 INR (585 $ / 490 €).







OnePlus 9R

Le OnePlus 9 est alimenté par le SoC Snapdragon 888, démarre Android 11 et arbore un écran AMOLED 6,55 « FullHD + 120 Hz. Il contient une batterie de 4500 mAh avec une charge de 65 W et un total de quatre caméras à bord – un jeu de tir selfie de 16 MP perforation avec la caméra principale 48MP à l’arrière, jointe par des unités de profondeur ultra-larges de 50MP et de 2MP.

Comme le OnePlus 9, le 9R dispose également d’un écran FullHD + de 6,55 « 120 Hz, fonctionne sous Android 11, arbore une caméra selfie de 16 MP et est livré avec une batterie de 4500 mAh avec prise en charge de 65 W. Cependant, il a une puce Snapdragon 870 à la barre et une configuration différente de la caméra arrière, comprenant un module principal de 48MP, ultra-large de 16MP, macro 5MP et profondeur de 2MP. Vous pouvez vous rendre ici pour consulter les spécifications détaillées des OnePlus 9 et 9R.

De plus, vous pouvez lire notre revue pratique OnePlus 9R ici pour en savoir plus à ce sujet, et la critique écrite détaillée OnePlus 9 ici. Nous avons également une critique vidéo du OnePlus 9, qui est jointe ci-dessous.

Source 1, 2, 3