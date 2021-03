OnePlus a annoncé aujourd’hui un trio de nouveaux smartphones, et deux d’entre eux sont déjà en train de recevoir leur toute première mise à jour logicielle. Nous parlons des OnePlus 9 et 9 Pro, sur lesquels OxygenOS 11.2.1.1 est maintenant déployé en direct.

Comme ils ne sont pas encore en vente, seules les unités d’examen reçoivent la mise à jour pour le moment, mais il y a fort à parier que cette nouvelle version attendra les premiers acheteurs lorsqu’ils déballeront leurs nouveaux combinés brillants.

Il est toujours basé sur Android 11, bien sûr, et vous êtes confronté à un téléchargement de 345 Mo pour l’obtenir. Il est livré avec des optimisations pour la stabilité de charge et l’affichage des notifications dans l’interface utilisateur, ainsi que des correctifs pour d’autres problèmes connus et une meilleure stabilité globale du système, la compatibilité Bluetooth et une stabilité améliorée des fonctions de télécommunication et des performances et de la stabilité de la transmission Wi-Fi.

De plus, il y a une fluidité de tournage vidéo optimisée, de meilleures performances de couleur pour le mode Pro et des améliorations supposées des problèmes de bruit et de balance des blancs avec la caméra arrière, ainsi que sa luminosité nocturne et le contrôle des hautes lumières.

Dans l’ensemble, cela semble être une bonne installation à partir du moment où vous recevez votre OnePlus 9 ou 9 Pro. Si vous vous demandez toujours si vous souhaitez acheter l’un ou l’autre, nous avons des critiques prêtes pour les deux – voici notre test OnePlus 9 Pro, et voici notre test OnePlus 9. Espérons que ceux-ci vous aideront à décider lequel est fait pour vous.

La source