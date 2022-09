OnePlus 9 et 9 Pro obtiennent la bêta ouverte d’OxygenOS 13 basée sur Android 13

Aujourd’hui, les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro de l’année dernière peuvent tous deux goûter Android 13 pour la première fois de manière publique. Après quelques semaines de tests bêta fermés, la société publie maintenant la première version bêta ouverte d’OxygenOS 13 pour le duo.

Comme vous le savez peut-être, OxygenOS 13 est basé sur Android 13. Il a été présenté pour la première fois début août parallèlement au dévoilement du OnePlus 10T. La première bêta ouverte pour les OnePlus 9 et 9 Pro ne sera initialement disponible qu’en Amérique du Nord et en Inde et arrivera dans l’UE “dans un avenir proche”.

Comme toujours avec de telles versions, gardez à l’esprit que le logiciel bêta signifie que les choses peuvent se casser, cesser de fonctionner, planter et être trop ennuyeuses partout. Ainsi, il n’est pas recommandé de tester cela sur votre appareil principal.

Les problèmes connus incluent les versions de l’opérateur qui ne fonctionnent pas avec les versions de la bêta ouverte, un problème lié à la lampe de poche et les notifications d’appel entrant qui ne s’affichent pas lorsqu’un iPhone (!) appelle. Mais ce ne sont que la pointe de l’iceberg, les problèmes que OnePlus a déjà trouvés – il y en a probablement d’autres qui se cachent dans les profondeurs.

Si vous souhaitez franchir le pas, assurez-vous que votre appareil exécute la dernière version d’OxygenOS 12 (build C.63). Suivez ensuite le guide présent dans la source liée ci-dessous, mais notez que le passage à la version bêta ouverte effacera tout le contenu du téléphone. Il est donc indispensable de sauvegarder vos données avant de poursuivre.

La source