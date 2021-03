OnePlus a réchauffé la foule il y a quelques semaines en annonçant son partenariat de 150 millions de dollars sur trois ans avec le légendaire fabricant d’appareils photo Hasselblad. Les caméras Hasselblad ont volé sur Apollo 11 sur la lune, maintenant elles sont équipées du dernier produit phare Snapdragon 888.

Le OnePlus 9 Pro présente le chargement sans fil Fluid Display 2.0 et Warp Charge 50. Il dispose également d’un capteur d’image Sony IMX789 sur mesure dans son appareil photo principal. Le modèle vanille a ses propres améliorations.

OnePlus 9 Pro

La fonctionnalité de tête d’affiche de cette génération est l’appareil photo que Hasselblad a aidé à développer et le OnePlus 9 Pro a la meilleure version. Lors de sa première remise des gaz dans le segment des smartphones, le fabricant suédois d’appareils photo s’est concentré sur l’amélioration de la science de la couleur des deux téléphones.









OnePlus 9 Pro dans la nouvelle couleur de héros Pine Green

L’appareil photo principal utilise un capteur IMX789 qui a été co-développé avec Sony. C’est un grand capteur 1 / 1,43 ”avec 1,12 µm pixels, résolution 48MP. Il intègre les dernières technologies de caméra, notamment le double ISO natif, le Digital Overlap HDR (DOL-HDR) et l’objectif 2×2 sur puce (OCL). Et OIS, bien sûr.

Ce capteur peut produire des images RAW 12 bits. Le mode Hasselblad Pro dédié dans l’application appareil photo vous aidera à affiner vos photos pour un aspect et une sensation naturels. Le capteur principal peut également enregistrer une vidéo 8K à 30 ips ainsi que 4K à 120 ips. Il y a un appareil photo noir et blanc 2MP à bord destiné à aider l’appareil photo principal avec des prises de vue monochromes.

La caméra ultra grand angle possède un autre capteur Sony, le 50MP IMX766. Le capteur 1 / 1,56 ”se trouve derrière un objectif de forme libre, ce qui réduit la distorsion près des bords à 1% (contre 10-20% pour un objectif typique). Cet appareil photo dispose d’un système de mise au point automatique qui lui permet de prendre des photos macro à seulement 4 cm de distance.

Ce téléphone saute le périscope, équipant à la place un téléobjectif standard. Il offre un grossissement optique de 3,3x (77 mm), ce qui se rapproche un peu plus de l’action que l’objectif 3x du 8 Pro. Le capteur 8MP dans celui-ci a des pixels de 1,0 µm et un OIS.

Le nouveau Fluid Display 2.0 fait ses débuts avec le OnePlus 9 Pro. Il s’agit d’un panneau LTPO de 6,7 pouces, qui promet jusqu’à 50% d’économies d’énergie en utilisation générale. Cette efficacité découle de la possibilité d’ajuster le taux de rafraîchissement à partir des 120 Hz supérieurs (pour une interface utilisateur fluide) jusqu’à 1 Hz (utilisé lors de la lecture de texte ou de l’affichage de l’affichage permanent). L’affichage peut également s’adapter à son contenu, par exemple fonctionner à 24 Hz pour les films ou à 90 Hz pour Fortnite.

L’écran 1440p + est construit à l’aide du matériau émetteur E4 et d’une profondeur de couleur native de 10 bits. Il dispose de capteurs de lumière ambiante à l’avant et à l’arrière afin de pouvoir ajuster automatiquement sa température de couleur. Tout cela lui a valu un score A + de DisplayMate. L’écran est également assez lumineux, culminant à 1300 nits.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz est soutenu par un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, ce qui améliore les temps de réponse lors des jeux. En parlant de jeu, regardons le chipset.

Le OnePlus 9 Pro est alimenté par le Snapdragon 888, bien sûr, associé à la RAM LPDDR5 et au stockage UFS 3.1. La nouvelle configuration Cool Play est basée sur la solution de refroidissement 8T, mais avec une chambre à vapeur plus grande, des feuilles de graphite plus épaisses et plus de feuille de cuivre pour une plus grande capacité à évacuer la chaleur.

Le téléphone est livré avec 8 Go de RAM en standard, mais vous pouvez passer à 12 Go. Le stockage de base est de 128 Go, avec une option de 256 Go. Consultez le bas de cet article pour un tableau avec les prix.







OnePlus 9 Pro: batterie de 4 500 mAh • Charge de 0 à 100% en 43 minutes avec le nouveau chargeur sans fil de 50 W

Outre un nouvel écran, ce téléphone présente également Warp Charge 50 Wireless. Le nouveau chargeur sans fil est acheté séparément et offre deux bobines afin que le 9 Pro puisse être chargé verticalement ou horizontalement (par exemple, pendant que vous regardez un film). Une charge complète de 0 à 100% ne prend que 43 minutes.

Mais si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez simplement utiliser le chargeur filaire Warp Charge 65T fourni avec le téléphone. Il est deux fois plus rapide que le chargeur 8 Pro – 0-100% prend 29 minutes, le chargeur 30W de 8 Pro n’atteint que 50% pendant ce temps. En outre, vous pouvez l’utiliser pour charger d’autres gadgets prenant en charge SB Power Delivery: un ordinateur portable, une banque d’alimentation, un commutateur Nintendo, etc. (PPS est pris en charge).











OnePlus 9 Pro en noir stellaire, vert pin et brume matinale

Enfin, un peu sur le matériel du téléphone. Il a un cadre en aluminium pris en sandwich entre deux panneaux de verre. L’avant est une vitre incurvée de Gorilla Glass, l’arrière a plusieurs options. La nouvelle couleur de héros est le vert pin avec une finition mate douce à double couche. Morning Mist montre un dégradé argenté à noir et Stellar Black a une finition givrée qui rappelle le look de grès de la marque. Le corps est classé IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

OnePlus 9

Le OnePlus 9 obtient une version parred back de la caméra Hasselblad. Le module principal passe à l’ancien capteur IMX689 – il s’agit toujours d’un capteur 1 / 1,43 ”48MP avec objectif 2×2 intégré, double sortie ISO native et RAW 12 bits. Le DOL-HDR est remplacé par le HDR traditionnel.









OnePlus 9 en noir astral

OIS a disparu et alors que l’appareil photo conserve le mode 8K 30 fps, il perd le mode 4K 120 fps (il culmine à 4K 60 fps). Le mode Hasselblad Pro est toujours à bord, malgré le changement de capteur.

La bonne nouvelle est que l’appareil photo ultra-large 50MP est le même: le même capteur IMX766 avec objectif freefrom et possibilité de prendre des photos macro à 4 cm. La caméra monochrome 2MP est toujours à bord, mais la plus grande perte du passage du Pro à la vanille est que vous n’avez pas de téléobjectif.

Le vanilla OnePlus 9 dispose d’un affichage fluide de première génération, ce qui signifie qu’il dispose d’un mode de rafraîchissement à 120 Hz, mais il n’est pas adaptatif. C’est un panneau AMOLED plat de 6,55 pouces avec une résolution de 1080p +, comme nous l’avons vu sur le 8T. Il a quand même obtenu un score A + de DisplayMate, car il est certifié HDR10 + et atteint 1100 nits de luminosité.

Le téléphone est alimenté par le chipset Snapdragon 888 avec le nouveau système de refroidissement Cool Play. Le téléphone est équipé de la RAM LPDDR5 et du stockage UFS 3.1 avec les mêmes options de configuration – 8/128 Go et 12/256 Go.

Le modèle vanilla est également livré avec une batterie de 4500 mAh et un Warp Charge 65T filaire (0-100% en 29 minutes). Il s’agit du premier modèle non Pro de la famille à proposer une charge sans fil (en fonction de la région), bien qu’il ne prenne en charge que la charge Qi 15 W. Notez que seules les versions nord-américaine et européenne l’ont.

Les deux modèles OnePlus 9 disposent de deux haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, ainsi que de moteurs de retour haptique améliorés. Les deux modèles utilisent le même appareil photo selfie – capteur 16 MP (IMX471, 1,0 µm), objectif à mise au point fixe f / 2.4.









OnePlus 9 dans Winter Mist

Le OnePlus 9 a un cadre en polymère renforcé de fibre de verre avec un nouveau processus de «métallisation» qui lui donne un aspect brillant. Trois couleurs sont disponibles: Winter Mist (un dégradé violet subtil), Arctic Sky (un bleu mat) et Astral Black (un film mat sous le dos en verre brillant).