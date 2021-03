OnePlus 9, 9E, 9 Pro confirmé par le fabricant d’accessoires

OnePlus devrait bientôt lancer sa série 9 et, en décembre, nous avons entendu dire qu’un troisième appareil pourrait rejoindre les produits phares vanilla et Pro – un OnePlus 9E. Nous n’avons toujours aucune idée de ses spécifications, mais le surnom est apparu sur le site Web du célèbre fabricant d’accessoires Spigen, confirmant qu’il est en route.





OnePlus 9E sur le site Web de Spigen

De grands noms tels que Spigen se trompent rarement sur ces informations, car ils reçoivent des informations sur les appareils à venir bien avant l’arrivée officielle pour préparer leurs produits à temps pour le lancement.

Dans ce cas particulier, nous voyons OnePlus 9E et non OnePlus 9R précédemment rumeur, mais le nom réel de l’appareil est devenu en quelque sorte une bataille entre les fuites. En ce qui concerne les spécifications, nous nous attendons à ce qu’il soit alimenté par un chipset Snapdragon 690, associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

C’est le même chipset dans le Nord N10, ce qui soulève une question valable de savoir si ces téléphones seraient disponibles sur les mêmes marchés, en concurrence les uns avec les autres, ou si OnePlus a autre chose en tête. Nous n’avons toujours aucune idée de la date d’arrivée des téléphones OnePlus 9, mais nous espérons connaître la date le lundi 8 mars.

