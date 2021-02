À la fin du mois dernier, un pronostiqueur fiable a suggéré que les OnePlus 9 et 9 Pro emballeraient des batteries de 4500 mAh. Maintenant, le pronostiqueur Max Jambor a corroboré ce point en affirmant que les deux smartphones seront livrés avec des chargeurs intégrés.

Jambor n’a pas indiqué à quelle vitesse les adaptateurs fournis seraient, mais une image publiée par lui sur Twitter révélant la capacité de la batterie indique que nous examinons des batteries à deux cellules sur les deux téléphones.

Des fuites et des rumeurs précédentes ont affirmé que OnePlus 9 Pro se chargerait jusqu’à 65W. Nous nous attendons également à ce que la vanilla 9 aille aussi vite, mais on ne sait pas si la variante Lite partagera la vitesse de chargement ou sera plus lente à recharger.

Les OnePlus 9 et 9 Pro auraient un SoC Snapdragon 888 à la barre et des écrans 120 Hz. Cependant, le vanilla 9 embarquera un panneau FullHD + de 6,55 pouces, tandis que le modèle Pro arborera un écran incurvé QHD + de 6,78 pouces.

Nous avons également entendu des rumeurs sur les OnePlus 9 et 9 Pro prenant en charge la charge sans fil. La variante Pro ira jusqu’à 45W, mais la vitesse de charge du 9 régulier reste inconnue.

Des images pratiques récemment divulguées du OnePlus 9 Pro ont également révélé que le smartphone arborerait quatre caméras arrière développées en partenariat avec Hasselblad.



Image de fuite OnePlus 9 Pro (Source: Dave2D)

La série OnePlus 9 devrait arriver en mars, alors attendez-vous à en savoir plus sur la gamme dans les prochains jours.

