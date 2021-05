OnePlus 8T réduit à 569 $

Le OnePlus 8T dévoilé en octobre dernier a été vendu à 749 $ aux États-Unis avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à bord. Cette variante est maintenant réduite de 180 $, ce qui ramène le prix à 569 $.

Cette offre, valable jusqu’au 31 mai, est applicable sur le 8T acheté sur le site officiel de OnePlus, et si vous l’achetez depuis l’application OnePlus Store, vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de 20 $, se traduisant par un prix final de 549 $.

Le OnePlus 8T est construit autour d’un écran AMOLED fluide FullHD + 120 Hz de 6,55 pouces avec un trou de perforation dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie 16MP et un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour le déverrouillage sans mot de passe du téléphone.





OnePlus 8T

Le panneau arrière du 8T, recouvert de Gorilla Glass 5, abrite un îlot de caméra rectangulaire composé d’unités 48MP primaires, 16MP ultrawide, 5MP macro et 2MP monochromes.

Sous le capot, le OnePlus 8T est équipé du SoC Snapdragon 865, et l’ensemble du paquet est alimenté par une batterie de 4500 mAh avec une charge de 65 W. Le smartphone dispose également de haut-parleurs stéréo mais n’est pas livré avec la prise casque 3,5 mm.

Vous pouvez lire notre critique écrite détaillée de OnePlus 8T pour en savoir plus à ce sujet, ou regarder la critique vidéo ci-dessous.

