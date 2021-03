Les mises à jour clés de cette version incluent une interface utilisateur améliorée pour la barre d’état, une stabilité de la fréquence d’images optimisée et une expérience de jeu améliorée, une page d’accueil de la communauté optimisée avec une notification plus visible, des animations plus claires et meilleures pour les jours nuageux et ensoleillés dans l’application Météo, et un nouvelle mise en page pour le service cloud dans l’application Galerie.

