La nouvelle mise à jour apporte des optimisations pour l’affichage de l’interface utilisateur de la barre d’état, la stabilité de la fréquence d’images dans les jeux, des animations par temps ensoleillé et nuageux dans l’application météo et la disposition du service cloud dans l’application Galerie. La mise à jour apporte également le correctif de sécurité Android de février 2021 au OnePlus 8T. Le journal des modifications mentionne également une mise en page optimisée du service cloud dans la galerie pour une meilleure expérience. Pour s’inscrire et installer la bêta ouverte d’OxygenOS 11 sur un smartphone OnePlus 8T, les utilisateurs doivent télécharger le fichier approprié à partir du site Web officiel de la communauté OnePlus, puis ouvrir Paramètres> Mises à jour du système> Icône en haut à droite> Mise à niveau locale et cliquer sur l’icône fichier d’installation téléchargé.

