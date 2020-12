OnePlus propose actuellement de nouvelles mises à jour pour deux de ses smartphones récents, le 8T et le Nord. Le 8T reçoit le correctif de sécurité de novembre, tandis que le Nord bas de gamme aura le niveau de sécurité de décembre, ce qui est une différence étrange, mais bon – au moins, vous obtenez de nouveaux correctifs de sécurité, quel que soit le téléphone que vous avez. .

Le journal des modifications pour la mise à jour du OnePlus 8T mentionne également une expérience optimisée pour la navigation gestuelle, un taux de réussite accru pour le déverrouillage des empreintes digitales, un réglage de la hauteur du clavier nouvellement ajouté, une meilleure qualité d’image pour les photos Nightscape, une stabilité globale améliorée des communications, ainsi que comme l’ajout de l’application OnePlus Store pour les unités indiennes.

La mise à jour corrige également un problème qui empêchait les photos de s’afficher dans la Galerie pour certains utilisateurs, et un problème qui entraînait l’échec de la connexion Wi-Fi dans une situation spécifique. Le nouveau logiciel est d’abord déployé sur un petit sous-ensemble d’unités OnePlus 8T, suivi d’une distribution plus large dans quelques jours si aucun bogue bloquant n’est trouvé. Vous obtenez la mise à jour en tant qu’OxygenOS 11.0.6.7 en Inde et en Amérique du Nord, et OxygenOS 11.0.6.8 en Europe.

Passant au Nord, les mêmes mises en garde concernant le calendrier de déploiement s’appliquent. Ce combiné reçoit OxygenOS 10.5.10 dans le monde entier, et en plus des correctifs de sécurité encore actuels, vous obtenez également un nouveau package GMS, des corrections de bogues générales et une stabilité améliorée, ainsi que le OnePlus Store préinstallé en Inde.

