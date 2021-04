OnePlus organise une autre énorme vente sur le OnePlus 8 Pro, le ramenant à seulement 599 $ pour une durée limitée à l’aide d’un code de coupon. Nous avons vu une offre similaire le mois dernier et nous avons dit la même chose à ce moment-là: à 599 $, c’est une offre vraiment intéressante et si vous êtes sur le marché, vous devez absolument la considérer.

Le modèle que vous obtenez pour 599 $ est la version de stockage de 12 Go de RAM-256 Go, en bleu outremer. Les deux autres options de couleur dans la configuration de 12 Go de RAM ne sont pas actuellement en stock et ne reviendront probablement pas. En prime, OnePlus lance un paire gratuite des écouteurs sans fil OnePlus Buds Z, une valeur de 50 $ à l’achat.

Pour obtenir l’accord, cliquez sur ce lien ci-dessous et ajoutez le OnePlus 8 Pro au panier. Ensuite, lors du paiement, recherchez la section bon / code cadeau et cliquez dessus. Lorsque la fenêtre contextuelle du bon s’affiche, vous voudrez ajouter un nouveau bon en utilisant le code «SPRING8PRO100», puis en cliquant sur «confirmer». Si cela est fait correctement, le prix s’affichera avec une remise d’article de 400 $.

Procurez-vous un téléphone, ami.