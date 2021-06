OnePlus 8 pour 349 $ est une bonne affaire Prime Day

OnePlus a plongé son orteil dans la folie Prime Day avec une très bonne affaire sur le OnePlus 8. Pour seulement 349 $, vous pouvez acheter l’un des meilleurs téléphones de l’année dernière dans sa meilleure couleur.

Initialement au prix de 700 $, il s’agit essentiellement d’une offre à moitié prix, bien que le OnePlus 8 ait oscillé autour de 500 $ récemment en tant que téléphone d’un an. Pourtant, 349 $ pour un téléphone avec un écran à 90 Hz, un Snapdragon 865, une batterie de 4 300 mAh avec Warp Charge 30T, une triple caméra arrière et 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage est incroyable.

Cette version du OnePlus 8 est déverrouillée et devrait très bien fonctionner sur les grands opérateurs américains. Si vous avez besoin de récapituler son histoire, notre examen OnePlus 8 est un bon endroit pour commencer.