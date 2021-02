Les smartphones OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro reçoivent désormais la mise à jour OxygenOS v11.0.4.4 qui apporte également la sécurité Android de janvier 2021. La mise à jour du système n’apporte pas de grandes améliorations mais inclut une série de correctifs pour les bogues connus. Le nouvel OxygenOS 11.0.4.4 basé sur Android 11 est disponible pour les utilisateurs de OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro en Inde et dans les régions d’Europe et d’Amérique du Nord. Comme toujours, la mise à jour OTA (over-the-air) se déploie de manière échelonnée, ce qui signifie que seul un petit pourcentage d’utilisateurs obtient le dernier OxygenOS pour le moment. OnePlus indique que le déploiement plus large commencera dans quelques jours.

Les utilisateurs de OnePlus 8 en Inde reçoivent la nouvelle mise à jour du système avec la version du micrologiciel 11.0.4.4.IN21DA tandis que les smartphones OnePlus 8 Pro l’obtiennent avec la version du micrologiciel 11.0.4.4.IN11DA. En termes de correctifs, OxygenOS 11.0.4.4 optimise l’expérience d’utilisation de longues captures d’écran et d’effets d’interface utilisateur sur la barre de notification. Il corrige en outre avec l’écran partagé, l’application Twitter et d’autres problèmes connus. OnePlus a également corrigé l’erreur avec l’application Galerie où certains utilisateurs rencontraient des problèmes de lecture de vidéos. Enfin, les problèmes de bruit sur les appels téléphoniques 5G font également l’objet d’un correctif.

La mise à jour OTA arrivera automatiquement sur le smartphone; cependant, les utilisateurs de OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro peuvent vérifier manuellement la disponibilité d’OxygenOS 11.0.4.4 en accédant à Paramètres> Système> Mises à jour système. De plus, les utilisateurs qui souhaitent fournir des commentaires sur la mise à jour actuelle peuvent utiliser l’application OnePlus Community.

LIRE AUSSI: Le dernier lanceur OnePlus apporte certaines fonctionnalités d’OxygenOS 11 aux anciens smartphones OnePlus

Consultez le journal des modifications complet ci-dessous:

Système

Optimisation de l’expérience d’utilisation de longues captures d’écran

Optimisation de l’effet d’affichage de l’interface utilisateur de la barre de notification

Améliorer le problème du bégaiement de certaines applications tripartites

Correction du petit problème de probabilité que Twitter puisse geler

Correction du problème selon lequel l’ouverture de l’écran partagé de l’application pouvait échouer

Correction du problème de l’échec de changer la couleur d’accent dans une faible probabilité

Correction de l’affichage inexact de l’attribution de certains numéros

Correction de problèmes connus et amélioration de la stabilité du système

Mise à jour du correctif de sécurité Android à 2021.01

Galerie

Correction du problème selon lequel la vidéo ne peut pas être lue avec une faible probabilité

Réseau

Correction du problème de bruit des appels 5G