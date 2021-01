Ne vous installez jamais? En ce qui concerne les mises à jour des appareils de marque de l’opérateur, OnePlus ressemble plus à Parfois, à régler. Ou même – Toujours régler. Nous parlons du temps qu’il faut aux versions opérateur de ses combinés pour recevoir les nouvelles mises à jour Android.

Par exemple, le OnePlus 8. Les unités déverrouillées baignent dans la gloire d’Android 11 depuis la mi-octobre. Et pourtant, si vous en avez acheté un chez Verizon ou T-Mobile, le déploiement n’a commencé qu’aujourd’hui, plus de trois mois plus tard.

C’est quelque chose. Mais bon, c’est mieux que rien. Donc, si vous avez un OnePlus 8 sur Verizon ou T-Mobile, il est peut-être temps de rechercher une mise à jour. Bien sûr, cela ne garantit pas que vous l’obtiendrez, car le déploiement doit être organisé comme d’habitude. Mais au moins, ça roule maintenant, donc dans quelques jours (ou, si vous êtes vraiment malchanceux – des semaines), vous aurez aussi Android 11. Juste à temps pour que Google lance la première version bêta d’Android 12. Chut, ne le dis pas à OnePlus.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle version est étiquetée IN2019_15_210110 pour Verizon et apporte avec elle le niveau de correctif de sécurité (roulement de tambour) de novembre 2020. Nous allons prétendre que ce n’est pas remplacé par non pas un mais deux niveaux de mise à jour de sécurité plus récents (trois lundi), tout comme OnePlus. Vous obtenez également des améliorations pour les éléments 5G UWB.

La version de T-Mobile est 11.0.1.1.IN55CB, et celle-ci contient les correctifs de sécurité de décembre 2020. Mieux, mais toujours pas actuel.

