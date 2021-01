OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, les offres du fabricant chinois de l’année dernière, reçoivent une nouvelle mise à jour d’OxygenOS qui est initialement limitée à l’Inde et à l’Europe. La mise à jour OxygenOS 11.0.3.3 pour OnePlus 8 porte le numéro de version 11.0.3.3IN21DA, tandis que la mise à jour du système Europe est livrée avec le numéro de version 11.0.3.3IN21BA. Pour le OnePlus 8 Pro en Inde, la mise à jour est fournie avec le numéro de version 11.0.3.3IN11DA, tandis que la version Europe est livrée avec le numéro de version 11.0.3.3.IN11BA.

La nouvelle mise à jour OxygenOS apporte de nouvelles améliorations et corrections de bogues, notamment le réglage de la hauteur du clavier, des correctifs pour les alarmes, le Wi-Fi et la rotation automatique. Il n’y a pas de correctif de sécurité inclus dans la dernière mise à jour d’OxygenOS pour OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Tout comme la récente mise à jour OnePlus Nord, la dernière mise à jour pour OnePlus 8 et 8 Pro ajoute le OnePlus Store en tant qu’application préinstallée pour les propriétaires indiens. Cette mise à jour est le déploiement de OnePlus pour son dernier OxygenOS 11.0.3.3. Les utilisateurs d’Amérique du Nord et d’autres régions devront attendre un certain temps pour la dernière mise à jour d’OxygenOS 11.0.3.3, tandis que ceux en Inde et en Europe pourront vérifier la mise à jour dans leur OxygenUpdater.

OnePlus a déployé la mise à jour OxygenOS 11 basée sur Android 11 sur OnePlus Nord dans un programme bêta ouvert plus tôt cette semaine. Dans le cadre de la mise à jour, les utilisateurs de OnePlus Nord ont accès à de nouvelles fonctionnalités telles que l’affichage ambiant, le mode sombre amélioré et d’autres modifications de l’interface utilisateur.

Voici le journal des modifications pour la dernière mise à jour d’OxygenOS OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro:

Système

Réglage de la hauteur du clavier nouvellement ajouté où vous pouvez élever ou masquer la barre de raccourcis inférieure pour une meilleure expérience de saisie (Allez dans Paramètres-Système-Langue et saisie-Réglage de la hauteur du clavier)

Correction du problème d’une faible probabilité que le réveil démarre anormalement

Correction de l’échec de l’activation de la fonction de rotation automatique Galerie

Correction d’un petit problème de probabilité que les photos ne s’affichent pas dans la galerie

Bluetooth

Correction du petit problème de probabilité qu’aucune fenêtre contextuelle ne s’affiche lors de la connexion d’un casque Bluetooth

Réseau

Correction du problème d’échec de la connexion WiFi dans une situation spécifique

OnePlus Store (IN uniquement)

Un moyen intuitif et pratique de gérer votre compte OnePlus, d’obtenir une assistance facile d’accès, de découvrir des avantages intéressants réservés aux membres et d’acheter des produits OnePlus. (Veuillez noter qu’il peut être désinstallé)

OnePlus devrait lancer sa série OnePlus 9 au premier semestre de cette année. Selon les rapports, la série OnePlus 9 aura trois modèles, y compris un nouveau OnePlus 9E ou OnePlus 9 Lite qui se trouvera sous le OnePlus 9. La société devrait annoncer la série OnePlus 9 en mars de cette année, un mois plus tôt que la société. chronologie habituelle d’avril.