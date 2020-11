OnePlus 8, 8 Pro Obtenez la mise à jour OxygenOS 11.0.2.2 avec le correctif de sécurité de novembre, corrections de bogues

Les utilisateurs de OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro devraient déjà avoir reçu, ou recevront sous peu, une invite de mise à jour logicielle pour la dernière mise à jour d’OxygenOS qui s’accompagne du correctif de sécurité de novembre 2020 de Google. La mise à jour vise en grande partie à améliorer la stabilité et les performances globales, tout en corrigeant plusieurs bogues en arrière-plan. Les deux téléphones, qui font toujours partie du cycle des appareils phares de OnePlus pour 2020, devraient recevoir la mise à jour dès maintenant. Comme c’est la norme avec la plupart des mises à jour, OxygenOS 11.0.2.2 bénéficie également d’un déploiement échelonné, donc si vous ne l’avez pas déjà reçu, vous devez garder un œil sur l’invite de mise à jour logicielle, qui devrait apparaître sous peu pour votre téléphone. La mise à jour pour OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro a une taille de 270 Mo et comprend une assez longue liste de correctifs, ainsi que le correctif de sécurité de novembre 2020 publié par Google.

Le journal des modifications complet de la mise à jour OxygenOS 11.0.2.2 comprend les clauses suivantes:

Optimisation de l’expérience avec un écran partagé d’applications

Consommation d’énergie du système optimisée et augmentation de la durée de vie de la batterie

Correction du petit problème de probabilité selon lequel la capture d’écran étendue pouvait cesser de fonctionner

Correction du problème selon lequel le cache n’est pas supprimé après la désinstallation des applications

Correction du problème selon lequel l’écran pouvait clignoter lors de l’utilisation du déverrouillage par empreinte digitale

Correction du problème selon lequel la lumière Horizon n’est pas activée normalement

Correction du petit problème de probabilité que NFC ne puisse pas être activé

Correction du petit problème de probabilité que les applications parallèles ne puissent pas être activées

Correction du petit problème de probabilité que le ventilateur du chargeur sans fil Warp Charge 30 ne fonctionne pas

Correction du problème selon lequel Play Store ne pouvait pas installer l’application

Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2020.11

Correction du problème de faible probabilité lié à l’interruption du réseau dans certaines applications

Amélioration de la stabilité des fonctions de communication

Tous ces changements devraient contribuer à une expérience d’utilisation améliorée progressivement, ainsi qu’à une meilleure prise en charge de la durée de vie de la batterie sur les deux téléphones. De petites choses telles que l’optimisation de l’interface du mode écran partagé, la possibilité de prendre des captures d’écran en continu et les problèmes d’installation d’applications peuvent totalement ruiner l’expérience globale d’un téléphone, il est donc crucial de traiter ces mises à jour logicielles incrémentielles avec importance. De plus, les correctifs de sécurité mensuels de Google publient toujours des correctifs pour les hacks zero-day et les vulnérabilités de cybersécurité, et étant donné le climat actuel de cyber-attaques croissantes partout, tous les utilisateurs sont invités à garder leurs téléphones à jour dès que leurs OEM publient les mises à jour.